Татьяна Валовая: Успех ЕАЭС зависит от темпов экономической интеграции

Валовая представила доклад о современном состоянии, достижениях и проблемах евразийского интеграционного проекта.

«Дальнейший успех Союза напрямую зависит от нашей способности, не снижая темпов, углублять экономическую интеграцию. Качество и прочность интеграции внутри Союза будет залогом роста его внешней поддержки и упрочения внешнеэкономических связей», — подчеркнула министр.

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