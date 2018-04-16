Татьяна Валовая: Успех ЕАЭС зависит от темпов экономической интеграции 

Членство в Евразийском экономическом союзе позволяет странам смягчить негативные явления в мировой экономике, считает министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая. Соответствующее заявление она сделала в ходе встречи глав парламентов ЕАЭС.
Валовая представила доклад о современном состоянии, достижениях и проблемах евразийского интеграционного проекта.
«Дальнейший успех Союза напрямую зависит от нашей способности, не снижая темпов, углублять экономическую интеграцию. Качество и прочность интеграции внутри Союза будет залогом роста его внешней поддержки и упрочения внешнеэкономических связей», — подчеркнула министр.
Татьяна Валовая также провела рабочую встречу с главой Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко. Стороны обсудили вопросы реализации повестки российского председательства в органах ЕАЭС в 2018 году, в том числе приграничный и межрегиональный диалог в рамках ЕАЭС.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ