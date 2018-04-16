Планы по строительству ЖК «Торпедо» озвучила нижегородская компания «Жилстрой-НН»

Площадь ЖК составит 32 гектара, появится он в районе улицы Малоэтажной, неподалёку от памятника природы «Малышевские гривы». Старт продаж квартир в ЖК «Торпедо» запланирован на конец лета.

Ольга Сажина также прокомментировала слухи относительно территории в Сормовском районе города, которую недавно купила компания. По её словам, участок приобретался на отдалённую перспективу, поэтому говорить о реализации здесь какого-либо проекта пока рано.

— Пока мы купили колхозное поле и еще долго оно таковым останется. О том, что с ним делать, мы подумаем не ранее, чем через пять лет. Сейчас у нас есть другие проекты, работы с которыми хватит на ближайшую пятилетку. Вообще, тему Волжской поймы стали активно трепать, в связи с историей «Копосовской дубравы». Однако участок, приобретенный нами в Сормовском районе, не имеет к этой истории никакого отношения. Он не то, что не граничит, а находится на очень большом расстоянии от дубравы, — рассказала Ольга Сажина.

Что касается ближайших перспектив, то кроме начала реализации проекта «Торпедо», на повестке дня остается завершение строительства жилых комплексов «Бурнаковский», «Мончегория» и «Корабли».