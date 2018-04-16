Во Владивостоке прошла первая интеллектуальная профсоюзная игра

Победили студенты.

Первая интеллектуальная профсоюзная игра состоялась во Владивостоке на площадке Юридической школы ДВФУ. Шесть команд-участниц, в которые вошли студенты кафедры трудового и экологического права университета, представители молодежных советов Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК) и профсоюза работников здравоохранения, а также профорганизации арсеньевского завода «Прогресс» боролись за кубок победителя в совместном проекте «Своя игра», передает пресс-служба ФППК.

Игра проходила в два раунда, в каждом из которых участникам предстояло ответить на 25 вопросов. Они касались истории профсоюзов, международного регулирования профдвижения, кадровой политики, правовой основы деятельности профорганизаций и т.д.

Участникам нужно было, например, назвать альтернативу рабочим союзам в XIX веке; угадать имя президента США , который до избрания 25 лет работал в профсоюзах; указать срок подачи документов для регистрации профсоюза как юрлица; назвать количество членских организаций ФНПР; обосновать, всегда ли работодатель обязан учитывать мнение профкома при увольнении работника и т.д.

Оказалось, что профсоюзники лучше подкованы в вопросах практического применения трудового законодательства на российских предприятиях, а студенты лучше знают теорию трудового права — как российского, так и международного. Именно сильная теоретическая подготовка позволила победить студентам. На первом месте — команда Law-Master’ы. На втором месте — их соученики по альма-матер «Трудоголики», на третьем — Молодежный совет Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения.

Встречи студентов Юридической школы ДВФУ и представителей профсоюзов Приморья стали уже традиционными и проходят третью весну подряд.

— Мы начинали с «круглого стола», который успешно трансформировался в прошлом году в профсоюзный баттл, а теперь и в «Свою игру», и это здорово. Профсоюзы сегодня заинтересованы в молодом пополнении, и такие встречи помогают лучше узнать друг друга, понять взаимные ожидания и наладить сотрудничество на перспективу. Поэтому в этой игре нет побежденных, есть только победители, — сказала председатель Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш.

С ее мнением согласен и председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Приморского края Дмитрий Зайнуллов.

— Удовольствие от игры получили все — и участники, и зрители. Счастливые лица членов команд тому подтверждение. Отдельная благодарность — руководству кафедры трудового и экологического права за отличную подготовку студентов. Игра показала, что вы, ребята, отлично разбираетесь в теории профдвижения, знаете нюансы трудового законодательства, и уже не за горами время, когда все эти знания вы будете воплощать на практике. Грамотные юристы, разбирающиеся в основах трудового права, всегда будут востребованы, — сказал лидер Молодежного совета ФППК.

Участники «Своей игры» договорились встретиться через год. Организаторы — Молодежный совет ФППК, кафедра трудового и экологического права ДВФУ и профсоюз работников образования Приморья — инициативу поддержали.

— В том что у нашей с вами игры есть будущее, я ничуть не сомневаюсь, и предлагаю сделать кубок победителя переходящим, — сказала Ирина Мариш.