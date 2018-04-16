Ещё
Что не так с будущим ТЦ Espace
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что не так с будущим ТЦ Espace 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
Вокруг проекта застройки Вахитовского холма в центре Казани появляется все больше комментариев со знаком минус. Причем со всех сторон. Тема строительства ТЦ Espace рискует стать одной из самых обсуждаемых — как «мусорный» завод или проблема дольщиков.
У инвесторов ТЦ Espace слишком грандиозные планы. По их замыслу, возле ТЦ «Кольцо» должен вырасти 7-этажный многофункциональный центр (если проще — торговый центр). Два этажа уйдут под землю. Однако радостнее от этого не становится: в центре тесно и без Espace.
Холм находится в зоне охраняемого природного ландшафта. Здесь невозможно капитальное строительство, а разрешено только благоустройство. Что делать строителям ТЦ Espace — непонятно. В Минкультуры РТ заявили, что никто не выдаст разрешение на существующий проект. Разве что с корректировками.
Казанцы беспокоятся за шахматную школу Нежметдинова. Активисты уверены, что строительство ТЦ угрожает зданию городского училища 1913 года (Бутлерова, 7). И вообще они считают, что нужно оставить все как есть (то есть ничего не строить). Даже если историческое здание никто не тронет.
Торговый центр может подвинуть памятник Муллануру Вахитову. Недовольны казанцы и сын автора скульптуры. Во-первых, перенос памятника без согласования с ним — нарушение авторских прав на архитектурно-ландшафтный проект. Во-вторых, он просто против соседства монумента с Espace. По его мнению, памятник Вахитову будет выглядеть нелепо на фоне такой яркой архитектуры (на картинках Espace действительно смотрится роскошно).
Вахитовский холм — очень сложный участок из-за подземных вод. Они могут проявить себя неожиданным образом. В 00-х при строительстве станции метро «Площадь Тукая» случился прорыв подземных вод, похожий на грязевой гейзер. Что будет сейчас, если вскрыть холм, никто не знает.
Исполком готов к диалогу, но Espace все равно будет построен. Проект обязательно доработают и представят публике. Городские власти уверяют, что постараются максимально сохранить Вахитовский холм. Архитектурная композиция комплекса имеет террасную структуру. Поэтому Espace органично впишется в окружающую среду, считают в исполкоме.
Когда будет готова финальная версия проекта, пока неизвестно.
Читайте также:
Сколько стоят квартиры в районе станций метро
Микроизменения в городе. Апрель
Казанский Портал: последние новости
В Осиново не согласовали митинг против «мусорного» завода В Казани на остановке появился рисунок с Гагариным В Казани проезд мог подорожать до 49 рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии327
Федеральный канал опозорился с Сирией98
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз114
«Грязная сторона раскованного поведения»40
«Врата» в Крым за 32 миллиарда158
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение