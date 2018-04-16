Что не так с будущим ТЦ Espace

Вокруг проекта застройки Вахитовского холма в центре Казани появляется все больше комментариев со знаком минус. Причем со всех сторон. Тема строительства ТЦ Espace рискует стать одной из самых обсуждаемых — как «мусорный» завод или проблема дольщиков.

У инвесторов ТЦ Espace слишком грандиозные планы. По их замыслу, возле ТЦ «Кольцо» должен вырасти 7-этажный многофункциональный центр (если проще — торговый центр). Два этажа уйдут под землю. Однако радостнее от этого не становится: в центре тесно и без Espace.

Холм находится в зоне охраняемого природного ландшафта. Здесь невозможно капитальное строительство, а разрешено только благоустройство. Что делать строителям ТЦ Espace — непонятно. В Минкультуры РТ заявили, что никто не выдаст разрешение на существующий проект. Разве что с корректировками.

Казанцы беспокоятся за шахматную школу Нежметдинова. Активисты уверены, что строительство ТЦ угрожает зданию городского училища 1913 года (Бутлерова, 7). И вообще они считают, что нужно оставить все как есть (то есть ничего не строить). Даже если историческое здание никто не тронет.

Торговый центр может подвинуть памятник Муллануру Вахитову . Недовольны казанцы и сын автора скульптуры. Во-первых, перенос памятника без согласования с ним — нарушение авторских прав на архитектурно-ландшафтный проект. Во-вторых, он просто против соседства монумента с Espace. По его мнению, памятник Вахитову будет выглядеть нелепо на фоне такой яркой архитектуры (на картинках Espace действительно смотрится роскошно).

Вахитовский холм — очень сложный участок из-за подземных вод. Они могут проявить себя неожиданным образом. В 00-х при строительстве станции метро «Площадь Тукая» случился прорыв подземных вод, похожий на грязевой гейзер. Что будет сейчас, если вскрыть холм, никто не знает.

Исполком готов к диалогу, но Espace все равно будет построен. Проект обязательно доработают и представят публике. Городские власти уверяют, что постараются максимально сохранить Вахитовский холм. Архитектурная композиция комплекса имеет террасную структуру. Поэтому Espace органично впишется в окружающую среду, считают в исполкоме.

Когда будет готова финальная версия проекта, пока неизвестно.

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