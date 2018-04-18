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Смертность от наркотиков за три года снизилась на 44% в Подмосковье
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Смертность от наркотиков за три года снизилась на 44% в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Также снизилось количество преступлений, связанных с продажей наркотиков.
В Подмосковье в последние годы заметно уменьшилось число смертей от передозировки наркотиками и преступлений, связанных с их продажей. Также снизилось количество несовершеннолетних, которые употребляют запрещенные препараты. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс‐службу Главного управления региональной безопасности Московской области.
С начала 2014 года количество летальных исходов в Московской области сократилось на 44%, преступлений — на 39%, наркозависимых из числа несовершеннолетних— на 53%.
Министр правительства Московской области по безопасности и противодействию коррупции Роман Каратаев заявил, что удалось достигнуть устойчивой положительной тенденции благодаря спланированной работе органов государственной власти, местного самоуправления, сотрудников полиции и общественных организаций.
"Также очень важно, что на сегодняшний день уделяется особое внимание профилактике наркомании, поскольку данное направление позволяет предупредить и избежать зависимости в употреблении наркотиков, а значит, и не допустить преступлений, совершаемых на этой почве", — отметил Роман Каратаев.
Главное управление региональной безопасности Московской области подвело итоги за прошедший год. Согласно данным, на 4,2% сократилось число наркоманов и на 21,2% несовершеннолетних потребителей запрещенных препаратов.
Относительно 2016 года число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось на пять процентов и 5,2% тяжких и особо тяжких преступлений.
Несовершеннолетние на 12% стали реже фигурировать в уголовных делах за аналогичные правонарушения. В 2017 году зафиксировано 1 851 преступлений в состоянии наркотического и токсического опьянения. Этот показатель на 6,6% ниже, чем годом ранее. На 3,5% сократилось количество летальных исходов от передозировки нелегальными препаратами.
В целом, проблема остается на высоком уровне и соответствует среднестатистическим данным в российских регионах.
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