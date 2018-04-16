Ещё
Столтенберг: операция США и их союзников в Сирии была сигналом для РФ и Ирана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столтенберг: операция США и их союзников в Сирии была сигналом для РФ и Ирана 

ТАСС 56 минут назад
АНКАРА, 16 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал операцию США, Великобритании и Франции в Сирии четким сигналом для России и Ирана. Об этом генсек альянса заявил в понедельник в эфире телеканала ntv во время визита в Анкару.
"Операция была четким сигналом для России и Ирана, поддерживающих сирийский режим. Она была также направлена на то, чтобы снизить способность Дамаска в вопросах использования химоружия, расследованию которого Россия препятствовала в Совете Безопасности ООН", — сказал он.
По данным российского военного ведомства, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции 14 апреля с 03:42 мск до 05:10 мск. В Минобороны сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски». Про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.
ТАСС: последние новости
СМИ: cирийские ПВО сбили 13 ракет над пригородом Эль-Кисва в Дамаске Законопроект о контрсанкциях России поступил на рассмотрение Госдумы Турция поддержала военную операцию в Сирии
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии327
Федеральный канал опозорился с Сирией83
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз101
«Грязная сторона раскованного поведения»39
«Врата» в Крым за 32 миллиарда149
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
02:38
Над тяжелобольным Зайцевым издевались битый час
Шоу-бизнес
01:14
Названы ошибки москвичей в «Тотальном диктанте»
Новости Москвы Общество
05:06
В Москве нашли комнату за 14 миллионов рублей
Новости Москвы Недвижимость
03:39
В работе ГЛОНАСС произошел сбой
Наука и техника Происшествия
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение