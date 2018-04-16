Столтенберг: операция США и их союзников в Сирии была сигналом для РФ и Ирана 

АНКАРА, 16 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал операцию США, Великобритании и Франции в Сирии четким сигналом для России и Ирана. Об этом генсек альянса заявил в понедельник в эфире телеканала ntv во время визита в Анкару.
"Операция была четким сигналом для России и Ирана, поддерживающих сирийский режим. Она была также направлена на то, чтобы снизить способность Дамаска в вопросах использования химоружия, расследованию которого Россия препятствовала в Совете Безопасности ООН", — сказал он.
По данным российского военного ведомства, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции 14 апреля с 03:42 мск до 05:10 мск. В Минобороны сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски». Про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.