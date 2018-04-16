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Авиакомпания «ВИМ-Авиа» снова сменила гендиректора
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Авиакомпания «ВИМ-Авиа» снова сменила гендиректора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Новым гендиректором авиакомпании «ВИМ-Авиа», в которой идет процедура банкротства, стал Андрей Лайко, следует из данных Единого федерального реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ 13 апреля.
"ВИМ-Авиа" в октябре 2017 года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева и бывшего финдиректора Алевтину Калашникову, которые ранее покинули РФ и были объявлены в международный розыск. По данным СК, фактически «ВИМ-Авиа» под их руководством представляла собой мошенническую схему.
Арбитражный суд Татарстана 13 февраля по заявлению связанной с "Татнефтью" компании РНГО ввел в отношении «ВИМ-Авиа» начальную процедуру банкротства — наблюдение.
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева. Изначально новым главой проблемного перевозчика должен был стать экс-гендиректор "Трансаэро" Александр Бурдин, однако его назначение не состоялось «по организационным причинам». Затем авиакомпанию возглавил Вячеслав Кононенко, который в январе был назначен руководителем авиапредприятия «АэроБратск».
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