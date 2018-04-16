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Юлия Барановская, Стеша Маликова и Константин Крюков на фестивале «Пасхальный дар»
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Юлия Барановская, Стеша Маликова и Константин Крюков на фестивале «Пасхальный дар» 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Юлия Барановская, Стеша Маликова, Константин Крюков, Ясмина Муратович, Мария Цигаль, Ксения Чилингарова и многие другие.
Что: Фестиваль «Пасхальный дар».
Где: ЦУМ, Москва.
Когда: 7-15.04.2018.
Люди говорят: В ЦУМе завершилась благотворительная пасхальная ярмарка в рамках городского фестиваля «Пасхальный дар». Вся площадь перед входом в Универмаг была украшена объемными фигурами пасхальных кроликов и яиц, беседками и декором из оригами и цветной бумаги.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/yuliya-baranovskaya-stesha-malikova-i-konstantin-kryukov-na-festivale-pashalnyj-dar/
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