В Лондоне сотни людей выступают за повторный референдум

СУХУМ, 16 апр — Sputnik . Движение «Народное голосование» (People's Vote) намерено объединить всех, кто выступает против «брекзита», передает служба BBC. Первая акция кампании прошла в лондонском районе Камден в северной части города. Акция собрала около полутора тысяч человек.

Среди митингующих был знаменитый актер Патрик Стюарт , который сыграл роль капитана Жана-Люка Пикара в фильме «Звездный путь: Следующее поколение». Актер, поддерживающий кампанию, сказал, что если народ проголосует против соглашения по выходу, Британия «просто останется» в ЕС . По словам Патрика Стюарта, его желание остаться в ЕС было продиктовано «историей и эмоциями».

"Я дитя войны и рос, когда дела в мире обстояли не слишком хорошо. И день, когда мы присоединились к Евросоюзу, был одним из самых волнующих в моей взрослой жизни", — сказал 77-летний актер. Сэр Патрик также сказал в эфире шоу Эндрю Марра на Би-би-си, что условия «брексита» оказались «совсем не похожи» на то, как их представляли сторонники «брексита» в преддверии референдума. Также участвовавший в шоу Эндрю Марра британский министр иностранных дел Борис Джонсон , выступающий за «брекзит», ответил на призывы ко второму референдуму тем, что народное голосование уже состоялось: «Британцы с заметным перевесом проголосовали за то, чтобы выйти из ЕС. Теперь мы пытаемся выполнить волю народа». Под заметным перевесом Джонсон, очевидно, имел в виду соотношение 51,9% к 48,1%, когда в июне 2016 года 51,9% британцев на референдуме проголосовали за выход из ЕС, тогда как 48,1% проголосовали против. Британия формально перестанет быть членом Евросоюза в марте 2019 года, и стороны надеются достичь соглашения к октябрю, чтобы у европейского и британского парламентов было достаточно времени для его ратификации.

Ранее представители парламента, и консерваторы, и лейбористы исключали возможность второго референдума. Однако «Народное голосование» настаивает на том, что последнее слово по «брекзиту» должно быть за населением, а не членами парламента.

Борьба сторонников мягкого и жесткого вариантов Brexit уже приняла в Британии характер внутриэлитного противостояния в формате гражданского конфликта. Борьба идет между сторонниками мягкого варианта, реализуемого Мэй, и жесткого варианта, на котором настаивает радикальная оппозиция в рядах консерваторов и который поддерживают избиратели лейбористов (хоть позиция самой партии постоянно меняется).