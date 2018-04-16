Ещё
В Лондоне сотни людей выступают за повторный референдум
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Лондоне сотни людей выступают за повторный референдум 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 апр — Sputnik. Движение «Народное голосование» (People's Vote) намерено объединить всех, кто выступает против «брекзита», передает служба BBC. Первая акция кампании прошла в лондонском районе Камден в северной части города. Акция собрала около полутора тысяч человек.
Среди митингующих был знаменитый актер Патрик Стюарт, который сыграл роль капитана Жана-Люка Пикара в фильме «Звездный путь: Следующее поколение». Актер, поддерживающий кампанию, сказал, что если народ проголосует против соглашения по выходу, Британия «просто останется» в ЕС. По словам Патрика Стюарта, его желание остаться в ЕС было продиктовано «историей и эмоциями».
"Я дитя войны и рос, когда дела в мире обстояли не слишком хорошо. И день, когда мы присоединились к Евросоюзу, был одним из самых волнующих в моей взрослой жизни", — сказал 77-летний актер. Сэр Патрик также сказал в эфире шоу Эндрю Марра на Би-би-си, что условия «брексита» оказались «совсем не похожи» на то, как их представляли сторонники «брексита» в преддверии референдума. Также участвовавший в шоу Эндрю Марра британский министр иностранных дел Борис Джонсон, выступающий за «брекзит», ответил на призывы ко второму референдуму тем, что народное голосование уже состоялось: «Британцы с заметным перевесом проголосовали за то, чтобы выйти из ЕС. Теперь мы пытаемся выполнить волю народа». Под заметным перевесом Джонсон, очевидно, имел в виду соотношение 51,9% к 48,1%, когда в июне 2016 года 51,9% британцев на референдуме проголосовали за выход из ЕС, тогда как 48,1% проголосовали против. Британия формально перестанет быть членом Евросоюза в марте 2019 года, и стороны надеются достичь соглашения к октябрю, чтобы у европейского и британского парламентов было достаточно времени для его ратификации.
Ранее представители парламента, и консерваторы, и лейбористы исключали возможность второго референдума. Однако «Народное голосование» настаивает на том, что последнее слово по «брекзиту» должно быть за населением, а не членами парламента.
Борьба сторонников мягкого и жесткого вариантов Brexit уже приняла в Британии характер внутриэлитного противостояния в формате гражданского конфликта. Борьба идет между сторонниками мягкого варианта, реализуемого Мэй, и жесткого варианта, на котором настаивает радикальная оппозиция в рядах консерваторов и который поддерживают избиратели лейбористов (хоть позиция самой партии постоянно меняется).
Sputnik Абхазия: последние новости
Госдума рассмотрит законопроект об ответных мерах на санкции США Создатель "Новичка" назвал идиотской попытку отравления им Скрипалей "Почта России" ввела новые правила оказания услуг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии335
Федеральный канал опозорился с Сирией93
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз111
«Грязная сторона раскованного поведения»41
«Врата» в Крым за 32 миллиарда157
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение