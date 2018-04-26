Около 1 млн человек приняли участие в субботнике в Подмосковье 

Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».
«В этом году поставлен рекорд. Порядка 1 млн человек вышли на улицы городов для того, чтобы принять участие в субботнике. Это очень приятно и важно для нас», — отметил А. Воробьев.
Губернатор поблагодарил управляющие компании и муниципальные органы.
«Когда мы начинали такое массовое движение, не могли насчитать и полмиллиона человек. Сейчас, благодаря управляющим компаниям, активной работе муниципальных органов власти и, конечно, нашим главным по домам, подъездам, вот это превратилось в такое массовое движение. Я очень надеюсь, что каждый следующий год у нас будет прибавляться количество участников», — подчеркнул А. Воробьев.
Общеобластной субботник был объявлен губернатором Московской области Андреем Воробьевым 21 апреля. Он прошел во всех городах и районах Подмосковья. Жители региона приняли участие в благоустройстве общественных и придомовых территорий.