Ещё
Около 1 млн человек приняли участие в субботнике в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Джигарханян впал в кому
Джигарханян впал в кому

Около 1 млн человек приняли участие в субботнике в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».
«В этом году поставлен рекорд. Порядка 1 млн человек вышли на улицы городов для того, чтобы принять участие в субботнике. Это очень приятно и важно для нас», — отметил А. Воробьев.
Губернатор поблагодарил управляющие компании и муниципальные органы.
«Когда мы начинали такое массовое движение, не могли насчитать и полмиллиона человек. Сейчас, благодаря управляющим компаниям, активной работе муниципальных органов власти и, конечно, нашим главным по домам, подъездам, вот это превратилось в такое массовое движение. Я очень надеюсь, что каждый следующий год у нас будет прибавляться количество участников», — подчеркнул А. Воробьев.
Общеобластной субботник был объявлен губернатором Московской области Андреем Воробьевым 21 апреля. Он прошел во всех городах и районах Подмосковья. Жители региона приняли участие в благоустройстве общественных и придомовых территорий.
Агентство «Москва»: последние новости
Отделения «Почты России» не будут работать 1 и 9 мая, кроме головных в Москве и Санкт-Петербурге МНПЗ перешел на энергосберегающие технологии С.Собянин объявил благодарность архиепископу Армянской апостольской церкви
Комментарии  Ещё 54 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях755
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
США заявили о «крупнейшем сдвиге» в Сирии57
Россия успокоила «запуганных» морпехов США92
Пентагон решил пойти навстречу России30
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение