Около 1 млн человек приняли участие в субботнике в Подмосковье

Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

«В этом году поставлен рекорд. Порядка 1 млн человек вышли на улицы городов для того, чтобы принять участие в субботнике. Это очень приятно и важно для нас», — отметил А. Воробьев

Губернатор поблагодарил управляющие компании и муниципальные органы.

«Когда мы начинали такое массовое движение, не могли насчитать и полмиллиона человек. Сейчас, благодаря управляющим компаниям, активной работе муниципальных органов власти и, конечно, нашим главным по домам, подъездам, вот это превратилось в такое массовое движение. Я очень надеюсь, что каждый следующий год у нас будет прибавляться количество участников», — подчеркнул А. Воробьев.