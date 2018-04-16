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Челябинцы с 18 апреля смогут ездить на «музыкальном трамвае»
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Челябинцы с 18 апреля смогут ездить на «музыкальном трамвае» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
«Музыкальный трамвай» появится 18 апреля на улицах Челябинска, об этом сообщает пресс-служба Челябинской филармонии.
Маршрут необычного трамвая пройдет от остановки «Завод им. Колющенко» до остановки «Улица Чичерина». Идея запустить такой вид общественного транспорта принадлежит Челябинской филармонии. ООО «Челябинский Горэлектротранспорт» эту идею поддержал.
У трамвая будет особое оформление: его украсят фрагмент партитуры скрипичного концерта «Весна» Антонио Вивальди и портреты известных челябинских музыкантов — Адика Абдурахманова, Виктора Лебедева, Игоря Ежова, Игоря Бурко, Валерия Сундарева, Станислава Бережнова, Георгия Анохина, Владимира Хомякова, Олега Митяева и других.
Отметим, что запуск «музыкального трамвая» произойдет в одно время с началом весенней ярмарки абонементов. В этом году ярмарка абонементов пройдет в залах филармонии с 20 по 22 апреля, в эти дни на абонементы можно получить большие скидки.
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