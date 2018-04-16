Челябинцы с 18 апреля смогут ездить на «музыкальном трамвае»

«Музыкальный трамвай» появится 18 апреля на улицах Челябинска , об этом сообщает пресс-служба Челябинской филармонии.

Маршрут необычного трамвая пройдет от остановки «Завод им. Колющенко» до остановки «Улица Чичерина». Идея запустить такой вид общественного транспорта принадлежит Челябинской филармонии. ООО «Челябинский Горэлектротранспорт» эту идею поддержал.

Отметим, что запуск «музыкального трамвая» произойдет в одно время с началом весенней ярмарки абонементов. В этом году ярмарка абонементов пройдет в залах филармонии с 20 по 22 апреля, в эти дни на абонементы можно получить большие скидки.