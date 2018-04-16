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«Южные ворота» обслужили более миллиона человек за последние три года
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«Южные ворота» обслужили более миллиона человек за последние три года 

Управа района Братеево города Москвы 35 минут назад
Фото: Братеево
Услугами международного автовокзала «Южные ворота» воспользовались свыше 1,2 миллиона человек. Об этом нашей редакции рассказали в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» в понедельник, 16 апреля.
По словам директора по коммерческой деятельности ГУП «Мосгортранс» Евгения Жигунова, международный автовокзал стал по-настоящему востребованным среди пассажиров благодаря широкому спектру удобных загородных и зарубежных маршрутов.
«За все время работы международный автовокзал отправил почти 66 тысяч рейсов», — отметил Евгений Жигунов.
На территории «Южных ворот» круглосуточно функционируют зал ожидания, камера хранения, платежные терминалы и банкоматы. Кроме того, здание автовокзала оснащено бесплатной сетью Wi-Fi, автоматами с напитками, отдельными комнатами матери и ребенка, читальным залом и детским уголком.
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