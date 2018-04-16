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RAEX подтвердило Углеметбанку рейтинг «ruВB»
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RAEX подтвердило Углеметбанку рейтинг «ruВB» 

Банки.ру 1 час назад
RAEX («Эксперт РА») подтвердило Углеметбанку рейтинг кредитоспособности «ruBB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruBB» со «стабильным» прогнозом, отмечает агентство.
«Ключевое позитивное влияние на рейтинг оказывают высокие показатели достаточности капитала и сохранение высокой устойчивости капитала к обесценению активов. Агентство по-прежнему отмечает высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг, что обеспечивает банку доступ к источникам дополнительной ликвидности», — говорится в сообщении агентства.
Поддержку рейтингу продолжают оказывать хорошая сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном горизонте и приемлемая имущественная обеспеченность кредитного портфеля.
Негативное влияние на рейтинг продолжают оказывать слабые конкурентные позиции банка на российском банковском рынке в сочетании с узкой географией деятельности и на фоне ослабления операционной эффективности. Агентство также отмечает высокую продуктовую концентрацию кредитного портфеля ЮЛ и ИП и высокую концентрацию привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов (в среднем, доля средств крупнейшей группы кредиторов формировала 16,5% валовых пассивов на отчётные даты в 2017 году).
Давление на рейтинг оказывает умеренно высокая доля ссуд III-V категории качества и высокая просроченная задолженность в корпоративном портфеле ссуд. Кроме того, указывают в RAEX, сохраняются риски, связанные со специализацией на расчетном обслуживании ЮЛ и диспропорциями между оборотами по расчетным счетам клиентов и масштабом бизнеса банка. Рейтинг также сдерживает повышенная зависимость ресурсной базы банка от средств ФЛ и ИП как основного источника фондирования.
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