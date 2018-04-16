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Создано общественное движение получателей земли «Мы — гектарщики»
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Создано общественное движение получателей земли «Мы — гектарщики» 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Получатели «дальневосточных гектаров» создали межрегиональное общественное движение «Мы — гектарщики», которое будет решать актуальные проблемы хозяев таких земельных участков и формировать свои предложения по мерам поддержки, сообщили в Минвостокразвития.
Ранее сообщалось, что Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) помогает хозяевам «дальневосточных гектаров» в создании общественной организации, которая будет отстаивать их права и выступать с инициативами по усовершенствованию законодательства о «дальневосточном гектаре» и мер поддержки.
"Состоялся учредительный съезд общественного движения «Мы — гектарщики!». В мероприятии приняли участие делегаты от региональных отделений из всех девяти субъектов Дальневосточного федерального округа и московской ячейки. Участники сообщества обсудили ключевые положения формируемого общественного движения и также подписали устав", — говорится в сообщении.
"Это важная веха в развитии программы «Дальневосточный гектар». Сегодня мы наблюдаем, как люди объединяются, чтобы создавать новые населенные пункты и кооперации, а также совместно решать актуальные вопросы. Агентство поддержало этот процесс, оказав методическую и организационную помощь в создании новой общественной организации", — цитирует пресс-служба заглавы АРЧК ДВ Дениса Кузина.
С 1 февраля 2017 года программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через 3 года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
РИА Недвижимость: последние новости
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