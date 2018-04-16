Свалки в Рубежном уберут, вокруг кладбища сделают санитарно-защитную зону

В ходе встречи рабочей группы, состоящей из депутатов, представителей надзорных органов, областных министерств, профсоюзных организаций, регионального отделения Общероссийского народного фронта, под руководством главы Самары Елены Лапушкиной с жителями поселка Рубежный намечены пути решения вопросов, касавшихся незаконных свалок, расширения кладбищ и строительства крематория, сообщает администрация областного центра.

Перед встречей с жителями Елена Лапушкина лично осмотрела несанкционированные свалки, находящиеся неподалеку от поселка. По словам местных жителей, КамАЗы регулярно приезжают по ночам и отгружают строительный мусор, который периодически самовоспламеняется.

Рабочая группа представила жителям план действий по ликвидации несанкционированных площадок. Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов рассказал, что на свалке, расположенной в границах города, специалисты уже приступили к проливу по всей площади. После того, как возможность появления новых очагов возгорания будет полностью устранена, начнутся работы по засыпке. Кроме того, в ближайшее время на подъездных путях и по периметру территории свалки будут установлены мобильные пункты видеосъёмки, которые помогут выявить организаторов незаконной свалки.

«Ситуация требует незамедлительного вмешательства, как с нашей стороны, так и со стороны правоохранительных органов . Мы обязательно проведем расследование, выявим нарушителей и доведем дело до логического завершения. Параллельно с этим исследуем экологическую обстановку на этой территории и рассмотрим варианты ее дальнейшего использования», — подчеркнула Елена Лапушкина.

Со второй свалкой, расположенной на территории Волжского района, дела обстоят иначе: земля находится в частной собственности, имя нарушителя известно. Глава района Евгений Макридин сообщил, что совместно с природоохранной прокуратурой будет через суд добиваться признания действий собственника земельного участка незаконными и ликвидации свалки.

Не меньше волнует жителей Рубежного и вопрос расширения кладбища «Рубежное», являющимся одним из самых крупных мест захоронений. Руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов отметил, что темпы роста кладбища вызывают опасения не только у местного населения, но и у городских властей. В связи с этим департамент планирует разрабатывать проект по организации санитарно-защитной зоны кладбища, что позволит не допустить разрастания кладбища к жилым домам и к землям сельхозназначения.

Александр Андриянов также отметил, что мероприятия по разработке санитарно-защитной зоны и строительству инфраструктуры кладбищ включены в проект муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара».

Директор муниципального предприятия «Спецкомбинат ритуальных услуг» Анатолий Грачев , в чьем ведении находится кладбище «Рубежное», рассказал, что кладбище разрастается в том числе и по причине незаконных захоронений. Руководство предприятия выявило 58 захоронений без соответствующей документации, фактически выходящих за границы кладбища. Информация по ним была передана в правоохранительные органы, по фактам захоронений возбуждены уголовные дела.

Глава города поручила в кратчайшие сроки разработать комплекс мер, нацеленный на предотвращение подобных инцидентов.

Также на встрече обсуждалось строительство крематория, который позволит частично решить вопрос нехватки мест под захоронения. Объект вызывает беспокойство у жителей поселка. По их мнению, крематорий ухудшит экологическую обстановку и создаст негативный эмоциональный фон.

Присутствовавший на встрече представитель инвестора, рассказал жителям об устройстве крематория и его технических характеристиках. По его словам, проект предполагает наличие одной печи для кремации, оборудованной специальными фильтрами, которые практически до нуля сводят число выбросов в атмосферу.

Кроме того, он подчеркнул, что проект выдерживает все установленные законом нормы — здание планируется построить более чем в 700 метрах от ближайшего дома, тогда как по нормативам крематорий подобного типа разрешается возводить в 500 метрах от жилых домов, зон отдыха, детских и спортивных учреждений.

«Со стороны крематорий будет выглядеть как обычное административное здание. С жилой зоны его видно не будет — ни о каких возвышающихся трубах, специфических запахах и дыме речь не идет», — сказал представитель инвестора.

В связи с особой социальной значимостью вопроса, его обсуждение будет продолжено. На встрече были выбраны представители инициативной группы жителей поселка Рубежный, которые вместе с представителями городской администрации и надзорных органов детально изучат все нюансы проекта.