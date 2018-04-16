Глобального саммита производства и индустриализации пройдет в России

По словам Антона Кобякова, Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS), объединив ключевых экспертов для выработки подходов к решению глобальных вызовов в области индустриального развития, призван стать эффективным инструментом укрепления сотрудничества в области развития будущего мирового производства.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что Российская Федерация придает большое значение доверительному характеру взаимодействия с ОАЭ , одним из важных проявлений которого является согласие на проведение GMIS-2019 в России. «GMIS-2019 планируется организовать в Екатеринбурге в июле 2019 года в привязке к 10-й Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, которая является наиболее масштабным из проводимых в России международных мероприятий в сфере промышленности и научно-технических инноваций. Рассчитываем на тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон по обеспечению содержательного наполнения и высокого организационного уровня проведения этих мероприятий», — сказал Денис Мантуров.