Ещё
Общественный совет при УВД Зеленограда провел заседание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общественный совет при УВД Зеленограда провел заседание 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
На минувшей неделе состоялось заседание Общественного совета при УВД по Зеленоградскому округу.
В начале встречи помощник начальника Управления по работе с личным составом, майор внутренней службы Дмитрий Заиченко зачитал приказ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по Москве об изменении состава общественного совета, который пополнился двумя новыми кандидатами общественности города. В состав вошли Владимир Уткин — президент Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта РФ, и Раиса Каленова — пенсионер, в прошлом директор КЦ «Зеленоград». Из состава по уважительным причинам вышли Аминя Латышева, Илья Черноусов и Вячеслав Кузнецов.
Председатель общественного совета Анатолий Хурумов озвучил собранию задачи на предстоящий период в соответствии с намеченным планом работы Общественного совета на 2018 год. В результате обсуждения основных направлений деятельности совета план был утвержден, согласованы сроки выполнения.
Согласно повестке заседания, начальник штаба зеленоградского УВД, полковник внутренней службы Сергей Торубаров выступил перед собравшимися с информацией о состоянии преступности в округе в 2017 году. Он рассказал присутствующим о том, какая работа проводится сотрудниками полиции для борьбы с преступностью, профилактикой мошенничества и поблагодарил за помощь в улучшении взаимодействия с населением нашего города, и отметил эффективность работы, проводимой общественным советом.
Помощник начальника УВД по работе с личным составом майор внутренней службы Дмитрий Заиченко пожелал успехов в работе новому составу общественного совета.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
18 апреля главы управ районов Зеленограда проведут встречи с населением Владимир Белокопытов: космодром Байконур – символ эпохи! В бизнес-инкубаторе прошла networking-встреча для резидентов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки368
Трамп предъявил России новое обвинение123
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии140
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Кобзон доставлен в больницу57
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение