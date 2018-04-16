Общественный совет при УВД Зеленограда провел заседание

На минувшей неделе состоялось заседание Общественного совета при УВД по Зеленоградскому округу.

Вячеслав Кузнецов. В начале встречи помощник начальника Управления по работе с личным составом, майор внутренней службы Дмитрий Заиченко зачитал приказ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по Москве об изменении состава общественного совета, который пополнился двумя новыми кандидатами общественности города. В состав вошли Владимир Уткин — президент Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта РФ, и Раиса Каленова — пенсионер, в прошлом директор КЦ «Зеленоград». Из состава по уважительным причинам вышли Аминя Латышева, Илья Черноусов

Председатель общественного совета Анатолий Хурумов озвучил собранию задачи на предстоящий период в соответствии с намеченным планом работы Общественного совета на 2018 год. В результате обсуждения основных направлений деятельности совета план был утвержден, согласованы сроки выполнения.

Согласно повестке заседания, начальник штаба зеленоградского УВД, полковник внутренней службы Сергей Торубаров выступил перед собравшимися с информацией о состоянии преступности в округе в 2017 году. Он рассказал присутствующим о том, какая работа проводится сотрудниками полиции для борьбы с преступностью, профилактикой мошенничества и поблагодарил за помощь в улучшении взаимодействия с населением нашего города, и отметил эффективность работы, проводимой общественным советом.

Помощник начальника УВД по работе с личным составом майор внутренней службы Дмитрий Заиченко пожелал успехов в работе новому составу общественного совета.