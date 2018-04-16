Бийские энергетики продолжают электронный апгрейд оборудования ТЭЦ

Бийская ТЭЦ — одно первых предприятий в регионе, где были успешно реализованы проекты по внедрению современных информационно-измерительных систем управления производственными процессами.

Основу так называемого электронного апгрейда оборудования станции составляют два сложнейших программных продукта, позволяющих управлять работой котлов и турбин с помощью компьютерной техники.

— Первый IT— проект, который мы реализовали в рамках программы по техническому перевооружению, называется Информационной Измерительной Системой «Энергоноситель» (ИИС «Энергоноситель»). Данная система функционирует на площадке группового щита управления, отображая на мониторах информацию по состоянию всех тепловых выводов ТЭЦ к прямым потребителям, — рассказал начальник цеха тепловой автоматики и измерений Бийской ТЭЦ Андрей Урусов . — У начальника смены станции и начальника смены турбинного цеха все данные выведены на отдельный монитор. Существенный плюс этой системы — работа в режиме реального времени. Измерительная система предыдущего поколения давала возможность отображения информации с разницей до пяти минут от реального времени.

Второй внедренный проект называется ИИС «Энергообъект». С ее помощью мы контролируем работу всех котлоагрегатов и турбогенераторов.

По мнению руководства энергокомпании, главное преимущество электронных измерительных систем перед аналоговыми методами мониторинга работы оборудования заключается в быстрой реакции электронных датчиков на возникающие технологические повреждения и иные сбои в работе оборудования станции. К примеру, специалист компании при возникновении внештатной ситуации установит факт отклонения параметра моментально, а не спустя определенное время, когда уже сложно предсказать последствия технологического сбоя. В минимальный временной отрезок у него появляется больше возможностей для принятия верного решения.

Обе системы не ограничиваются какой-либо константной составляющей: они имеют возможность постоянного расширения. Это необходимо для того, чтобы новое оборудование станции, вводимое в эксплуатацию, могло получить новые точки контроля и управляться уже функционирующими информационными измерительными системами.

Отметим, Сибирская генерирующая компания в феврале 2018 года приобрела 78% акций компании СИБЭКО , в состав которой входят компания Бийскэнерго и БийскэнергоТеплоТранзит.

В настоящий момент происходит интеграция бийских энергокомпаний в структуру СГК.