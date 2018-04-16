Цифровизацию рынка ритуальных услуг обсудят на российском интернет-форуме 2018

Главное весеннее мероприятие Рунета состоится в 22-й раз.

Российский интернет-форум 2018 года открывается 18 апреля. Эксперты интернет-отрасли и бизнеса, а также представителей общественных организаций и органов власти планируют выступить перед участниками форума в рамках насыщенной конференционной программы.

В рамках секции «Цифровая трансформация города» выступит директор по информационным технологиям «Росводоканал» Сергей Путин. Он расскажет о том, как «Росводоканал» применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие цели ставит перед собой в парадигме цифровизации городов, какие эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации. В рамках этой же секции заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников расскажет о применении новейших цифровых технологий в музейной деятельности. Он поделится опытом создания эффективных проектов, основанных на технологии дополненной реальности в сфере культуры.

Также на форуме выступят эксперты из области ритуальных услуг. Представители интернет-портала московской городской ритуальной службы ritual.ru. Спикеры расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также представят свое видение дальнейшего развития рынка ритуальных услуг в парадигме цифровизации.

По-новому взглянуть на продвижение в соцсетях смогут участники форума на секции «Кейсы о продвижении бизнеса в социальных сетях». Эксперт рекламной платформы myTarget Вячеслав Прохоров собрал самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров рынка: ЦИАН , Delivery Club, myTarget.