Молодые активисты обновили памятник Беляеву в Вологде

Молодежь навела порядок у памятника Герою СССР Павлу Беляеву . Субботник организовали активисты «Молодежки ОНФ» ко Дню космонавтики.

За метлы и грабли в рамках всероссийской социально-патриотической акции «Космос наш» взялись молодые представители Общероссийского народного фронта и волонтеры Вологодского колледжа технологии и дизайна. Общественники прибрались не только у памятника, но и в сквере, который находится поблизости. Молодежь собрала прошлогоднюю листву и разбила оставшиеся снежные глыбы.

«В День космонавтики все социальные сети были заполнены информацией о знаменитых космонавтах, героическом полете в космос Юрия Гагарина и советских космических достижениях. Мы видим, что юные вологжане гордятся заслугами наших великих космонавтов. Поэтому вдвойне приятно было принимать участие в уборке территории возле памятника известного вологодского космонавта Павла Беляева», — рассказала представитель команды «Молодежка ОНФ» Анна Игнатьевская.