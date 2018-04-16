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Молодые активисты обновили памятник Беляеву в Вологде
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Молодые активисты обновили памятник Беляеву в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Молодежь навела порядок у памятника Герою СССР Павлу Беляеву. Субботник организовали активисты «Молодежки ОНФ» ко Дню космонавтики.
За метлы и грабли в рамках всероссийской социально-патриотической акции «Космос наш» взялись молодые представители Общероссийского народного фронта и волонтеры Вологодского колледжа технологии и дизайна. Общественники прибрались не только у памятника, но и в сквере, который находится поблизости. Молодежь собрала прошлогоднюю листву и разбила оставшиеся снежные глыбы.
«В День космонавтики все социальные сети были заполнены информацией о знаменитых космонавтах, героическом полете в космос Юрия Гагарина и советских космических достижениях. Мы видим, что юные вологжане гордятся заслугами наших великих космонавтов. Поэтому вдвойне приятно было принимать участие в уборке территории возле памятника известного вологодского космонавта Павла Беляева», — рассказала представитель команды «Молодежка ОНФ» Анна Игнатьевская.
Этот молодежный праздник чистоты и труда стал первым в весеннем сезоне. 21 апреля в Вологде пройдет общегородской субботник. А молодежь приглашают поучаствовать в эко-квесте «Чистые игры». На этот раз игроки наведут порядок в Осановской роще.
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