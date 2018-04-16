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Подстанция «скорой помощи» и 10 поликлиник построены в ТиНАО с момента присоединения территорий
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Подстанция «скорой помощи» и 10 поликлиник построены в ТиНАО с момента присоединения территорий 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Об этом сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы со ссылкой на руководителя Владимира Жидкина.
«Строительство объектов социального назначения остается нашей приоритетной задачей. За пять лет (с 1 июля 2012 г. — прим. Агентства «Москва») в ТиНАО построены 10 поликлиник, а также подстанция «скорой помощи». Причем, построены они, в основном, за счет инвестиционных средств. За одну смену эти поликлиники могут принять около 2,5 тыс. пациентов. Мэром Москвы Сергеем Собяниным перед строительным комплексом столицы поставлена задача развивать новые территории исключительно комплексно. Приоритетом для нас является создание современной транспортной, социальной инфраструктуры ТиНАО», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина.
В пресс-службе добавили, что в ближайшие годы на территории ТиНАО значительно вырастет количество объектов здравоохранения, оснащенных самым современным оборудованием и диагностической аппаратурой. Так, по словам В. Жидкина, уже в 2018 г. планируется ввести две поликлиники на 1 тыс. 60 посещений в смену, еще три поликлиники на 1 тыс. 640 посещений в смену и одна подстанция «скорой помощи» на шесть машиномест будут введены в эксплуатацию в 2019 г.
«Важнейшее значение для обеспечения качественной медицинской помощи и лечения имеет степень оснащенности объектов здравоохранения современным оборудованием, укомплектованность кадрами. В период с 2013 по 2016 гг. в учреждения здравоохранения ТиНАО поставлено более 1,5 тыс. единиц современного оборудования общей стоимостью более 15 млн руб.», — отметила заместитель начальника управления развития социальной сферы префектуры ТиНАО Елена Струшкова.
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