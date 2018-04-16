Срок реставрации кинотеатра «Художественный» продлен до конца 2020 г.

Срок исполнения обязательств инвестора по реставрации кинотеатра «Художественный» продлен до конца 2020 г., сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.

«Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы , возглавляемая мэром Сергеем Собяниным , согласилась с продлением срока исполнения обязательств инвестора по проведению реставрации кинотеатра «Художественный» и приспособления его для дальнейшего использования по адресу: Арбатская площадь, вл. 14, стр. 1 (ЦАО)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что кинотеатр «Художественный» имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его площадь составляет около 2,6 тыс. кв. м. «ГЗК согласилась продлить срок исполнения обязательств АО „Художественный“ (ранее АО „Пионер“) по проведению реконструктивных работ по сохранению здания и приспособления его для дальнейшего использования до 31 декабря 2020 г.», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.