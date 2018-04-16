Свердловчане перенимают опыт фонда «Металлург» 

Магнитогорск посетила делегация Свердловской области во главе с заместителем министра социальной политики Сергеем Золотовым и директорами комплексных центров Нижнего Тагила. Они ознакомились с работой местного благотворительного фонда «Металлург» (основной благотворитель — Магнитогорский металлургический комбинат) по привлечению некоммерческих учреждений в сферу социального обслуживания населения.
Гостям рассказали о деятельности партнеров фонда — гериатрического отделения поликлиники АНО «ЦКМСЧ», санатория-профилактория «Южный» ПАО «ММК». Затем состоялась экскурсия по всем объектам «Металлурга» — свердловчане посетили специализированный дом «Ветеран», Центр медико-социальной защиты, Центр «Материнство», социальную аптеку, столовую и магазин.
Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», особо заинтересовало участников делегации частное учреждение фонда «Центр социального обслуживания населения». Оно единственное на Южном Урале входит в реестр поставщиков социальных услуг. Среди подопечных Центра — заслуженные работники Магнитогорского меткомбината, имеющие государственные награды, и почетные пенсионеры «ММК-Метиз».
К середине 2018 года планируется увеличить количество получателей социальных услуг на дому. В Челябинской области утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению доступа профильных некоммерческих организаций к средствам, выделяемым из бюджета на предоставление социальных услуг населению.