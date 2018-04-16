Свердловчане перенимают опыт фонда «Металлург»

Гостям рассказали о деятельности партнеров фонда — гериатрического отделения поликлиники АНО «ЦКМСЧ», санатория-профилактория «Южный» ПАО «ММК». Затем состоялась экскурсия по всем объектам «Металлурга» — свердловчане посетили специализированный дом «Ветеран», Центр медико-социальной защиты, Центр «Материнство», социальную аптеку, столовую и магазин.

Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», особо заинтересовало участников делегации частное учреждение фонда «Центр социального обслуживания населения». Оно единственное на Южном Урале входит в реестр поставщиков социальных услуг. Среди подопечных Центра — заслуженные работники Магнитогорского меткомбината, имеющие государственные награды, и почетные пенсионеры «ММК-Метиз».