Кончита Вурст откровенно рассказала о своей болезни

Кончита Вурст , настоящее имя которой Томас Нойвирт , решилась на отчаянный поступок. Победительница «Евровидения» выступила с заявлением, в котором призналась, что уже много лет борется с ВИЧ. Пойти на этот шаг артистку заставил шантаж ее бывшего бойфренда, который грозил обо всем рассказать общественности.

Как известно, лучшая оборона — это нападение. Поэтому Вурст пошла в атаку и сама поведала миру о своей болезни. У себя в аккаунте она написала, что пришло время избавиться от дамоклова меча, который на протяжении многих лет висит у нее над головой.

Артистка рассказала, что уже давно знает о том, что она положительна на ВИЧ. Вынудить ее на это признание заставил экс-возлюбленный. Однако она не намерена позволить кому-то вторгаться в ее жизнь и манипулировать ею.

Кончита рассказала, что прежде всего скрывала свою болезнь из-за своих родных. Они с самого начала были в курсе, что она больна ВИЧ и всячески поддерживали ее. Друзья также не отвернулись от артистки и продолжают с ней общаться.

Вурст также пояснила, что рассказать о своей болезни она решилась еще и для того, чтобы те, с кем у нее возможны интимные отношения, знали, что она ВИЧ-инфицирована. Кроме этого она отметила, что своим поступком надеется изменить мнение общественности к людям, у которых поставлен такой диагноз, пишет сайт Dni.ru.