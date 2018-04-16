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Кончита Вурст откровенно рассказала о своей болезни
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Кончита Вурст откровенно рассказала о своей болезни 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Кончита Вурст, настоящее имя которой Томас Нойвирт, решилась на отчаянный поступок. Победительница «Евровидения» выступила с заявлением, в котором призналась, что уже много лет борется с ВИЧ. Пойти на этот шаг артистку заставил шантаж ее бывшего бойфренда, который грозил обо всем рассказать общественности.
Как известно, лучшая оборона — это нападение. Поэтому Вурст пошла в атаку и сама поведала миру о своей болезни. У себя в аккаунте она написала, что пришло время избавиться от дамоклова меча, который на протяжении многих лет висит у нее над головой.
Артистка рассказала, что уже давно знает о том, что она положительна на ВИЧ. Вынудить ее на это признание заставил экс-возлюбленный. Однако она не намерена позволить кому-то вторгаться в ее жизнь и манипулировать ею.
Кончита рассказала, что прежде всего скрывала свою болезнь из-за своих родных. Они с самого начала были в курсе, что она больна ВИЧ и всячески поддерживали ее. Друзья также не отвернулись от артистки и продолжают с ней общаться.
Вурст также пояснила, что рассказать о своей болезни она решилась еще и для того, чтобы те, с кем у нее возможны интимные отношения, знали, что она ВИЧ-инфицирована. Кроме этого она отметила, что своим поступком надеется изменить мнение общественности к людям, у которых поставлен такой диагноз, пишет сайт Dni.ru.
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