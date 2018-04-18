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В Иркутской области при участии Интерпола обнаружены семь иномарок, находящихся в федеральном розыске
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В Иркутской области при участии Интерпола обнаружены семь иномарок, находящихся в федеральном розыске 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе комплексных мероприятий по идентификации транспортных средств с поддельными идентификационными номерами сотрудники Национального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области совместно с Госавтоинспекцией, Экспертно-криминалистическим центром и коллегами из Японии и Красноярского края выявили семь иномарок, находящихся в федеральном розыске.
При проверке полученных сведений полицейские выяснили, что иномарки похищены в период с 2004 по 2017 годы.
В настоящее время транспортные средства помещены на арестплощадку и в ближайшее время будут возвращены потерпевшим. Принимаются меры к установлению злоумышленников, похитивших иномарки.
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