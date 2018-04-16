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В челябинском озере всплывают тонны тухлой рыбы, выброшенной осенью
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В челябинском озере всплывают тонны тухлой рыбы, выброшенной осенью 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В озере Шугуняк Челябинской области на поверхность всплывают тонны испорченной рыбы, сброшенной в водоем еще в ноябре прошлого года. По предварительной информации, это сделал директор местного предприятия «Балык», занимающегося разведением рыбы.
Лидер общественного движения «Кунашакский район без коррупции» и член местной общественной палаты Рустам Хасанов рассказал с «URA.RU», что работники предприятия еще в ноябре говорили, что директор «Балыка» сам вывез нереализованную просроченную рыбу и выбросил ее в озеро. «Так как ее реализовать по сути невозможно, он ее вывез на своем личном транспорте — у него китайский грузовичок 40-тонник — и утопил», — объяснил Хасанов. «Она хранилась на складе в ООО „Балык“, потому что у МУП „Балык“ холодильник не позволяет такие объемы хранить. И вот руководитель решил просто утопить просрочку в водоеме — видимо, увеличить таким образом кормовую базу», — добавил он. Со слов рыбаков, всего речь идет о 40 тоннах разлагающейся рыбы, сейчас же на поверхности озера плавает по крайней мере тонна. Ее распространение по водоему может пагубно сказаться на флоре и фауне озера.
Рустам Хасанов рассказал, что уже направлена жалоба в прокуратуру и сейчас проверка идет полным ходом. «Вчера полицейские отработали, криминалист выехал, следы протекторов машин взяли, также взято объяснение рыбаков — они подтверждают, что директор выезжал с рыбой. Сегодня утром прокурор сказал, что директор даже готов дать признательные показания», — сказал Хасанов. Будет ли возбуждено уголовное дело, пока неизвестно. «Мы хотим обязать предприятие вытащить всю эту рыбу и по факту посмотреть, сколько ее там», — добавил общественник.
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