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В Ханты-Мансийске дали старт Международной медиаэкспедиции на «Победах»
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В Ханты-Мансийске дали старт Международной медиаэкспедиции на «Победах» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
С сегодняшнего дня в Ханты-Мансийске стартует седьмая по счёту медиаэкспедиция по городам России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Тема медиаэкспедиции в этом году «Победы в тылу».
Медиаэкспедиция — это автозаезд по городам и странам Европы и СНГ на легендарных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа». Цель проекта при помощи ретромашин привлечь внимание людей и молодёжи к теме войны и рассказать историю людей, работающих в тылу.
«Мы должны доказать, что люди в тылу жертвовали своей жизнью не меньше, чем те, кто были на фронте. Мы должны знать, как работали дети, как целые детдома эвакуировали и перевозили в поездах, где не было ни тепла, ни еды, не воды. Как люди работали на предприятиях без крыши и стен. Об этом нужно рассказывать», — поделился Николай Заболотнев — организатор медиаэкспедиции.
Всего в медиаэкспидиции в этом году примут участие около 20 участников на легендарных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа» по 40 городам не только России и соседних стран, которые принимали прямое участие и оказывали активную помощь в Великой Отечественной войне.
Напомним, что это проект зародился в Ханты-Мансийске в 2012 году. Каждый год участники ездят по разным странам и городам России на легендарных машинах с целью привлечь внимание общества к военной теме. С каждым годом проект набирает обороты и количество людей.
Так в 2013 году участники проехали 12 городов-героев и посетили Брестскую крепость, а в 2015 в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне повторили путь, который пришлось пройти солдатам, не только защищавшим свое Отечество, но и освобождавшим другие страны от фашизма.
Публикация от POBEDAODNANAVSEH (@pobedaodnanavseh) 15 Апр 2018 в 8:13 PDT
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