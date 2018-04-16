В Ханты-Мансийске дали старт Международной медиаэкспедиции на «Победах»

Медиаэкспедиция — это автозаезд по городам и странам Европы и СНГ на легендарных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа». Цель проекта при помощи ретромашин привлечь внимание людей и молодёжи к теме войны и рассказать историю людей, работающих в тылу.

«Мы должны доказать, что люди в тылу жертвовали своей жизнью не меньше, чем те, кто были на фронте. Мы должны знать, как работали дети, как целые детдома эвакуировали и перевозили в поездах, где не было ни тепла, ни еды, не воды. Как люди работали на предприятиях без крыши и стен. Об этом нужно рассказывать», — поделился Николай Заболотнев — организатор медиаэкспедиции.

Всего в медиаэкспидиции в этом году примут участие около 20 участников на легендарных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа» по 40 городам не только России и соседних стран, которые принимали прямое участие и оказывали активную помощь в Великой Отечественной войне.

Напомним, что это проект зародился в Ханты-Мансийске в 2012 году. Каждый год участники ездят по разным странам и городам России на легендарных машинах с целью привлечь внимание общества к военной теме. С каждым годом проект набирает обороты и количество людей.

Так в 2013 году участники проехали 12 городов-героев и посетили Брестскую крепость, а в 2015 в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне повторили путь, который пришлось пройти солдатам, не только защищавшим свое Отечество, но и освобождавшим другие страны от фашизма.

Публикация от POBEDAODNANAVSEH (@pobedaodnanavseh) 15 Апр 2018 в 8:13 PDT