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«Саратовские авиалинии» попросили Росавиацию снять ограничения на полеты
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«Саратовские авиалинии» попросили Росавиацию снять ограничения на полеты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 16 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. «Саратовские авиалинии» в понедельник подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы перевозчика Елена Воронова.
Росавиация после крушения 11 февраля пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» провела внеплановую проверку компании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148.
"Сегодня АО «Саратовские авиалинии» подало заявку в Росавиацию о снятии ограничений сертификата эксплуатанта. Ранее в авиакомпании устранили все замечания и несоответствия требованиям воздушного законодательства, выявленные в ходе внеплановой комплексной проверки авиапредприятия", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что отчет об устранении замечаний ведомством рассмотрен. «Письмо о результатах рассмотрения направлено сегодня руководителем Приволжского межрегионального территориального управления воздушного транспорта в Федеральное агентство воздушного транспорта», — отметила Воронова.
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