«Саратовские авиалинии» попросили Росавиацию снять ограничения на полеты

Росавиация после крушения 11 февраля пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» провела внеплановую проверку компании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148.

"Сегодня АО «Саратовские авиалинии» подало заявку в Росавиацию о снятии ограничений сертификата эксплуатанта. Ранее в авиакомпании устранили все замечания и несоответствия требованиям воздушного законодательства, выявленные в ходе внеплановой комплексной проверки авиапредприятия", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что отчет об устранении замечаний ведомством рассмотрен. «Письмо о результатах рассмотрения направлено сегодня руководителем Приволжского межрегионального территориального управления воздушного транспорта в Федеральное агентство воздушного транспорта», — отметила Воронова.