На Южном Урале озеро заполонила мертвая рыба 

В Челябинской области на озере Шугуняк всплыли несколько тонн мертвой рыбы. Трупы видны под тонким слоем льда. Видео с места события выложил глава общественного движения «Кунашакский район без коррупции» и член местной общественной палаты Рустам Хасанов.
По данным Хасанова, рыбу в озеро выбросил директор местного предприятия «Балык» еще осенью прошлого года. В ноябре 40 тонн продукции не удалось реализовать, рыба испортилась. Тогда руководитель компании привез ее к водоему и просто вывалил в воду. По словам общественника, среди всплывшей рыбы — чебак и окунь, которые в этих местах не водятся. На берегу он нашел мешки из-под испорченного товара.
Видео: Рустам Хасанов/youtube.com Хасанов обратился в прокуратуру. Как сообщили «Уралинформбюро» в надзорном ведомстве, проверка уже начата. Заявление направлено в полицию, принимается решение о возбуждении уголовного дела.