Чудаки Новосибирского метро

Интервью за тысячу рублей

Первого героя жители Новосибирска знают как «танцора за 100 рублей». Большинство пассажиров и персонал метрополитена каждый день видят молодого мужчину, который завозит в вагон большую колонку на тележке, громко включает музыку и начинает танцевать.

На табличке, которую он держит в руках, написано: «50-100 рублей. Помогаю человеку». Парень не нарушает никаких законов и, дескать, не мешает никому, сказали сотрудники метрополитена. Однако веселый на вид человек оказался малообщительным и даже меркантильным.

— Интервью со мной стоит тысячу рублей, — заявил танцор. — Вот вы представьте Егора Крида или Филиппа Киркорова — они будут выступать для вас бесплатно? Вот и я не буду. Я публичная личность, и мое время стоит денег! Если хочешь стать таким же богатым, как я, то повторяй за мной — бери деньги за любой свой шаг.

Свое имя герой отказался называть бесплатно, хотя стоит это дешевле — сто рублей. Помогла страница танцора в «Одноклассниках», где в комментариях кто-то назвал его по имени — Александр. На кофте Александра написано название канала на YouTube, где подземный танцор ведет свою основную деятельность.

Сейчас на видеоканале «Флагмирдэй» чуть более тысячи подписчиков и всего три видео. На одном блогер говорит о кампании в поддержку контактного зоопарка на Березовой роще. На него идут деньги с подземных танцев, утверждает автор. Другое видео — подобие магазина на диване. Там Александр продает мужские и женские духи, помаду и другую косметику по 200 рублей.

Впервые Александра упомянули в СМИ три года назад. Тогда на НГС появилась новость о танцующем человеке в метро. Мнения читателей разделились.

— А что? С ножом по подворотням не бегает, поднимает людям настроение. Как может, так и зарабатывает, молодец, креативно, — комментирует один из пользователей.

Некоторые новосибирцы уже тогда многое знали про Александра и видели его не в первый раз:

— А до этого с табличкой продавал Galaxy S4 по две тысячи. А до этого — с табличкой «цепочки по сто рублей». Табличкомен, короче, — пишет другой читатель.

Танцами в метро и продажей парфюма деятельность Александра не ограничивается. В январе этого года он выступил с танцами вместе с командой КВН-Сибирь. За пять минут выступления, как признался Александр, ему заплатили тысячу рублей.

Живая история Новосибирска

— Да разве это деньги? Я уже целый час тут играю! — говорит пожилой мужчина, показывая на горстку монет в чехле для гитары.

Каждый день Евгений Иорданский поет под гитару песни собственного сочинения в переходе между «Сибирской» и «Красным проспектом». Однако за игрой на старой гитаре в переходе скрываются годы кропотливого труда.

Евгений — поэт, музыкант, философ, член Союза журналистов России и архивариус. Последнему увлечению мужчина уделяет больше всего времени.

— Моему архиву уже почти 60 лет, — говорит Евгений. — Я объединил весь сибирский поэтический андеграунд: Маковского, Волова, Денисенко и многих других. Я живая история Новосибирска!

Евгений Иорданский собрал несколько тысяч рукописей разных авторов, 30 тысяч страниц печатного текста, две тысячи часов аудиозаписей и более тысячи часов видео.

— Вся моя работа за 60 лет — это только начало, — говорит Евгений. — Трудов хватит еще на многие поколения. Сейчас, например, я занимаюсь выпуском большого сборника стихов Александра Денисенко на 600 страниц. Мне очень повезло, ведь у меня есть дети, которые готовы продолжить мои труды.

Подземный долгожитель

С мая 2008 года Юрий Мартыщенко обитает в метро Новосибирска. В этом году у Юрия двойной юбилей: десять лет как на пенсии и столько же агитации в метро. Юрий призывает людей отстаивать права на природную ренту.

Каждый день Юрия проходит по одному сценарию. До обеда активист сидит на скамейке станции метро «Площадь Маркса», а после обеда — на «Площади Ленина». Неизменные атрибуты Юрия: двусторонняя стойка с краткими тезисами, листовки с «Манифестом», шахматная доска и планшет, с которого ведется постоянная агитация в социальных сетях.

Сегодня Юрия Мартыщенко знает каждый пассажир метро, однако начиналось все не так просто.

— Первое время были проблемы с администрацией метрополитена, — признается Юрий. — Вызывали в отделение полиции, но затем сразу отпускали: возраст преклонный, и я ничего не нарушаю. Я заплатил за жетон и могу сидеть тут хоть до закрытия.

Агитатора не оставили в покое и после первых приводов. Сейчас Юрий вынужден убирать текст своего призыва со стойки, когда сидит на площади Маркса.

— Видите ли, администрация уверяет, что я нахожусь в месте повышенной опасности, — говорит Юрий. — Поэтому агитировать тут нельзя. Но дело в том, что уже огромное количество людей знает меня и мои идеи. Поэтому они молча берут листовки, несмотря на то, что текст на баннере мне приходится закрывать.

За десять лет Юрий раздал более 600 тысяч копий своего «Манифеста». Из них, считает активист, 200 тысяч обращений точно дошли до Президента РФ.

— На город размером с Новосибирск нам нужно хотя бы десять тысяч волонтеров, — говорит подземный активист. — Тогда люди бы боролись за свои права и смогли бы преодолеть страхи и лень.

Пока Юрий Мартыщенко ведет свою деятельность один. 17 апреля пенсионеру из новосибирской поземки исполнится 75 лет.

Для пассажиров метро танцоры, музыканты и активисты давно стали неотъемлемой частью поездки. Еще больше необычных посетителей новосибирской подземки можно найти в сообществе «Мода новосибирского метро».