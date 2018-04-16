Нарушения есть, но вы держитесь: бизнесмены замуровали вход в подъезд дома на Сортировке

Чтобы попасть в свои квартиры, жильцам дома на Пехотинцев, 21б на Новой Сортировке приходится преодолевать настоящий лабиринт. Заходить в здание собственники вынуждены через запасной вход, который раньше был пожарным.

Вход в подъездную дверь, который через колясочную вел к лифтам, заблокировали еще в 2003 году. Затем саму колясочную стали сдавать в аренду различные фирмы. Сейчас здесь расположен магазин строительных материалов. В то время в доме жили в основном военные, которые впоследствии уехали из Екатеринбурга . Поэтому досконально разбираться в вопросе захвата территории было просто некому.

По словам нынешних жильцов, предупреждений о блокировке главного входа в подъезд никогда не было. Изменения в планировке подъезда, которые местные жители считают незаконными, произошли, когда дом находился в ведении муниципалитета. Сейчас обслуживанием дома занимается УК «РЭМП Железнодорожного района». Там E1.RU рассказали, что бизнесмены занимают эту часть дома законно, поэтому причин для того, чтобы восстанавливать подъезд в исходное состояние, нет. Как нет и препятствий для входа в подъезд, считают в УК.

Сами жильцы рассказывают, что сейчас для входа в подъезд нужно открыть сразу три двери, причем последняя из них открывается внутрь, поэтому войти в подъезд одновременно двоим-троим очень сложно.

Особенно изменения в конструкции подъезда осложнили жизнь мамам с колясками и инвалидам.

— Это не шутка! Два года назад ко мне в гости приехала сестра, у нее произошел инсульт. Представьте, как мы ее выносили, — рассказала жительница дома Наталья Верясова.

Она также является опекуном ребенка-инвалида, для которого зайти в подъезд и выйти из него — настоящее мучение.

Вход в подъезд через колясочную есть и в других домах города, утверждают жильцы. И в качестве примера приводят дом № 33 на Ильича. Здесь помещение колясочной не занято и жильцы попадают в подъезд без проблем.

Старшая по дому Надежда Венжик вместе с жильцами много лет безуспешно пытается добиться решения проблемы, обращаясь в разные инстанции. Но письма в администрацию Екатеринбурга, Генеральную прокуратуру , Госжилинспекцию, даже в администрацию президента пока не дали результатов.

В Управлении государственной жилищной инспекции Свердловской области признали, что свободный доступ в помещение заблокирован, а установленная дверь ограничивает доступ к электрооборудованию. Но в Госжилинспекции отметили, что не могут принять какие-либо меры к бизнесменам, заблокировавшим основной вход в подъезд, так как это не в их компетенции.

В 2018 году жильцы обратились с жалобой в свердловскую прокуратуру. Ведомство установило, что в 1999 году часть общедомового имущества, где раньше находилась колясочная, выкупило ООО «Межрегиональная трастовая компания», а оставшуюся часть компания присоединила незаконно. После чего продала помещение ООО «ФКИ-2» (сейчас площадь находится в их собственности).

«Установлено, что помещение № 19 незаконно присвоено, так как является местом общего пользования», — говорится в официальном ответе прокуратуры.

Прокуратура посоветовала жильцам обратиться в суд, добавив, что срок исковой давности составляет три года.

— То есть они признают, что смысла идти в суд нет, — замечает старшая по дому, добавив, что в Генпрокуратуре ее заверили, что в данном случае понятие исковой давности неприменимо.

Собрав подписи жителей дома, женщина обратилась в Генеральную прокуратуру с жалобой на бездействие свердловского надзорного ведомства. Сейчас жильцы ждут ответа от Генпрокуратуры и администрации президента.

Также жильцы дома обратились к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой , которая взяла ситуацию под свой контроль и пообещала помочь собственникам.

Мы будем следить за развитием событий.

Борьба жильцов за общедомовое имущество для Екатеринбурга не редкость. В 2016 году жительница дома на Сурикова захватила колясочную и, объединив со своей квартирой, оборудовала ее под ванную. На Сортировке семья с маленьким ребенком была вынуждена ходить по узкому коридору, потому что соседи рядом с квартирой установили незаконную перегородку, а житель одного из домов на Готвальда и вовсе заблокировал соседям проход к лифту.