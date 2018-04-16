«Красноярская шатость». Как отправляли воевод в мятежную столицу Сибири

Красноярск со времени основания имел вольный дух, а 5 лет в конце 17 века и вовсе слыл мятежным городом, где за короткое время сменилось несколько воевод. О том, как тогда жилось красноярцам и почему они бунтовали против царских посланцев, рассказывает корреспондент «АиФ-Красноярск»

Конь любит овёс, а воевода — принос

На рубеже XVII-XVIII вв. сибирский приказ допустил несколько управленческих ошибок. За Урал отправилось сразу несколько человек, мало знакомых с местными условиями, но с твёрдым намерением поправить собственное материальное положение. Вот эти назначения и привели к тяжёлым последствиям. Чтобы это понять, нужно предста­влять, кем в то время был сибирский воевода для жителей красноярского острога.

К концу XVII века на территории современного Красноярского края сформировались три уезда (Мангазейский, Енисейский, Красноярский) с подчинением их Томскому разрядному городу, а позже Енисейску . Управлял всей этой территорией воевода, присылаемый из Москвы . Он руководил довольно разветвлённой канцелярией (письменные головы, подьячие, писчики). Местные чины по традиции избирались населением, но утверждались также воеводой. К ним относились всевозможные счётчики, целовальники, сборщики, старосты, приказчики и комиссары.

«Москва считала Сибирь своей особой казённой вотчиной, и потому в ней действовали специальные правила, — рассказывает доктор исторических наук Геннадий Быконя. — Помещики не могли получить здесь землю, а местной (имущей и служебной) верхушке не дозволялось иметь крепостных людей и покупать землю. Все возможные доходы от Сибири центральная власть стремилась получать сама». Позднее, при Екатерине II, законодательно будет закреплено поступление всего ясака (пушного налога) в личный доход императрицы.

Поэтому и воевода в Сибири отличался от своих коллег в Центральной России . Нет, он, конечно, занимался и текущим управлением в уезде, отвечал за сбор налогов, поступление ясака, несение натуральных повинностей, ведал служилыми людьми, осуществлял суд и расправу. Но в отличие от других воевод он выступал в роли доверенного приказчика казны. То есть одновременно был помещиком, который силами пашенных крестьян вёл значительное земледельческое хозяйство, и руководителем всех прибыльных посадских профессий. Занимался винокурением, кузнечным и мукомольным производствами, торговлей и так далее. При такой централизации власти, умноженной на удалённость от центра, ситуация доходила до разнузданного произвола и насилия.

Провозглашаемые центральной властью принципы борьбы с мздоимством и взяточничеством не подкреплялись реальными делами. Ежегодные смены воевод, строгие розыски, поощрение челобитчиков, штрафы и служебные начёты — все эти меры оказались бессильны. В челобитной красноярских служилых людей от 1668 г. на своего воеводу говорилось: «У кого что у нас сведав, оружье доброе, пищали и платье мужское, и с жён наших с шеи ожерелье и серьги из ушей и платье, и кони, и рогатый скот, и коровы, и быки, и бараны, приметався бедами, всякие животы грабил». Что оставалось людям? Только бунт!

Бунтарский характер

За четыре века существования Красноярск пережил много опасных лет. Но рубеж XVII-XVIII вв. стоит особо. В это время город решился продемонстрировать верховной власти государства свой бунтарский характер. Жители отказывали в праве управления назначенным царём воеводам. Добро бы это было во времена худородного Бориса Годунова или Алексея Тишайшего. Красноярцы не пускали в город назначенцев Петра I Великого! Государя, весьма строгого к неподчинению и бунтам. Из 2 тыс. участников Стрелецкого бунта Пётр отправил на плаху больше 1200 человек. Красноярское восстание осталось практически без наказания. В историю оно вошло как шатость.

«Сажать на воду»

Тяжёлым для красноярцев стал конец XVII века. Один за другим сменяли друг друга «воеводы, разорители и грабители» — сначала Никитин, затем Загряжский, а потом отец и двое его сыновей Игнатий и Алексей с Мироном Башковские. Особенно отличился Алексей, который вымогал взятки у бухарских купцов и занимался прямым предательством.

«В челобитных казаков говорится, что через своего доверенного человека Алексей Башковский торговал огнестрельным оружием, свинцом, порохом с кыргызами, — продолжает Геннадий Фёдорович. — А потом с этим же оружием кыргызы убивали казаков»!

Какое-то время красноярцы терпели. 16 мая 1695 года большая часть жителей Красноярска объявила Башковскому, что «они отказывают ему от воеводства». Тот попытался сопротивляться, но в итоге бежал в Енисейск. Восставшие в тот же день восстановили управление городом. Трифон Еремеев и Дмитрий Тюменцев стали «судейками», ведавшими управлением городом и уездом. В Москву была направлена челобитная с просьбой прислать «доброго воеводу». В качестве нового градоначальника в Красноярск приехал родной брат Алексея Мирон Башковский. Этот начал мстить сразу, потому и заговор против него созрел мгновенно. В августе Мирон приехал в город, а уже в ноябре вынужден был с доверенными людьми укрыться во внутреннем остроге, собрав всё оружие с крепостных стен. Имущество его сторонников было разграблено.

Тобольск прислал замену воеводе, но Красноярск его просто проигнорировал. Следующим ждали назначенного царём Семёна Дурново. Репутация его была скорее огорчительной — «человек жестокий». Сняв осаду с малого острога, Дурново начал расправу с бунтовщиками. Поначалу многие жители города отвернулись от своих вождей-бунтовщиков, но со временем картина изменилась. Под первой челобитной против Дурново стоит 13 подписей, под пятой — 233. В итоге против Дурново взбунтовался весь уезд. Тот вынужден был сначала закрыться в малом остроге, а затем и вовсе бежать. Сыскная комиссия постаралась обелить царёва воеводу, и Дурново смог вернуться в Красноярск. 2 августа он высадился на пристани и отправился в город — на молебен по случаю вступления в должность. В то же время руководители бунта договорились не допустить его до должности. Восставшие ворвались в его опочивальню. Стащили «в кафтане исподнем» на улицу, избили и после 15-минутного совещания решили «сажать его на воду», то есть утопить. В итоге избитого воеводу посадили в лодку, наполовину набитую камнями, и отправили вниз по течению, без вёсел, что вообще-то равнялось смертному приговору.

Красноярск слыл мятежным до 1700 года. И успокоился, только получив знакомого воеводу Мусина-Пушкина, который своим расследованием доказал: измены государю не было — бунтарный город исправно собирал налоги и ясак и подчинялся всем законам государства. Кроме дурных воевод. С тех пор и пошла в мир поговорка: «Краснояры сердцем яры».

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