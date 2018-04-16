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Более 1,2 млн пассажиров воспользовались услугами автовокзала «Южные Ворота» за три года
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Более 1,2 млн пассажиров воспользовались услугами автовокзала «Южные Ворота» за три года 

Агентство «Москва» 30 минут назад
«Услугами международного автовокзала „Южные Ворота“ за три года воспользовались свыше 1,2 млн пассажиров. Сегодня он обеспечивает проезд по 33 межрегиональным и международным направлениям, среди них — рейсы в Грузию, Армению, Белоруссию, на Украину, а также до ряда российских городов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на территории автовокзала круглосуточно работает зал ожидания, камера хранения, банкоматы и платежные терминалы, автоматы с напитками и едой, а также бесплатная сеть Wi-Fi. Кроме того, пассажирам доступны комната матери и ребенка, детский уголок и читальный зал. Клиенты автовокзала могут воспользоваться этими услугами в любое время благодаря круглосуточному режиму работы.
«За все время работы международный автовокзал отправил почти 66 тыс. рейсов. Он стал по-настоящему востребованным среди пассажиров благодаря большому количеству удобных маршрутов, а также широкому спектру дополнительных сервисов», — приводятся в сообщении слова директора по коммерческой деятельности ГУП «Мосгортранс» Евгения Жигунова.
В пресс-службе напомнили, что ГУП «Мосгортранс» администрирует автостанции «Варшавская», «ВДНХ», «Верхние Лихоборы», «Красногвардейская», «Новогиреево», «Орехово», «Теплый Стан», «Тушинская» и международный автовокзал «Южные ворота».
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