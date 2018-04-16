71 или 0: Сколько «Томагавков» Трампа на самом деле сбил Асад

Пентагон , напомним, практически прокричал о своей победе. Если верить пресс-секретарю военного ведомства Дане Уайт и главе управления стратегического планирования и политики Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенанту Кеннету Маккензи, ракет было выпущено 105, и все они поразили цели. А сирийская система ПВО, по версии американцев, выпустила 40 ракет — и ни одна в цель не попала.

«Большинство этих запусков произошло после того, как наш удар был завершен. Похоже, сирийский режим запустил многие из этих ракет по баллистической траектории, то есть без нацеливания», — завил Маккензи.

По его словам, в атаке приняли участие корабли USS Laboon (7 ракет) и USS Montrey (30 ракет), дислоцированных в Красном море, а также эсминец USS Higgins (выпустил 23 ракеты из акватории Персидского залива) и субмарина USS John Warner, располагавшаяся в Восточном Средиземноморье (6 ракет). Маккензи также добавил, что из акватории Средиземного моря стрельбу ракетами Scalp вел французский корабль Languedoc.

Что касается целей, по словам представителя Пентагона, удар наносился по трем объектам: научно-исследовательскому центру на севере Дамаска в районе Барзе (76 ракет) и двум частям комплекса по разработке химического оружия в районе Хим-Шиншар (близ города Хомс ).

Москва рисует совершенно другую картину. По словам начальника главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, в операции были задействовались самолеты ВВС США В-1B, F-15 и F-16, самолеты ВВС Великобритании Tornado над акваторией Средиземного моря, а также корабли американских военно-морских сил USS Laboon и USS Montrey — из акватории Красного моря.

По информации Генштаба ВС РФ, западной коалицией были применены 103 крылатые ракеты. В их числе Tomahawk морского базирования, управляемые авиабомбы GBU-38, а также ракеты класса «воздух-земля» типа Scalp EG.

Разнится и информация о целях. Согласно российской версии, основные удары наносились по аэродромам Дювали, Думейр, Блэи, Шайрат, Меззе и Хомс.

Что принципиально — по данным Москвы все ракеты, кроме двух, долетевших до Меззе, и трех, долетевших до Хомса, были сбиты. Серьезно разрушены, по словам российских военных, оказались только сооружения в пригородах Дамаска Барзе и Джарамана, которые давно не использовались.

В целом, как утверждают в Генштабе ВС РФ сирийская ПВО — другими словами, советские комплексы С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса» — перехватила 71 крылатую ракету.

И возникает резонный вопрос: откуда такой разброс в оценках, сколько КР на самом деле потеряли США и их союзники — 71 или 0?

Например, стороны могли договориться, что научно-исследовательский центр на севере Дамаска будет разрушен. Хотя, конечно, 76 крылатых ракет, которые, согласно заявлениям США, были выпущены по этой цели — полный сюрреализм с военной точки зрения. Количество ракет на такой объект просто запредельное, и оттого эта часть американской версии выглядит убийственно неправдоподобной.

«СП»: — Что еще в американской версии выглядит ложью?

— Те же удары по складам, на которых якобы находилось химоружие. Там тоже ракет выпущено, по заявлениям Пентагона, много — но при этом не погиб ни один человек. Это означает одно из двух: либо ни одна ракета в склады не попала, либо там не было химоружия.

На деле, версия американцев целиком выглядит сюрреалистической, а российская — абсолютно непроверяемой и недоказуемой. Это и есть нынешняя война — постмодернистская, если угодно, — в которой можно объявить себя победителем обеим сторонам.

«СП»: — Тем не менее, Запад свято верит именно в американскую версию?

— Конечно. Да, число пораженных целей и количество задействованных для этого ракет несопоставимо, с военно-технической точки зрения. Но народ на Западе, что называется, «хавает» эту информацию.

«СП»: — Почему вы считаете, что российскую версию невозможно подтвердить?

— Это крайне сложно сделать. В частности, бессмысленно искать обломки ракет: вы никогда не отличите обломки КР попавшей в цель, от обломков ракеты, в цель не попавшей.

И такая недоказуемость, повторюсь, всех устраивает. Уверен: никто ничего не будет предъявлять — ни с одной стороны, ни с другой.

«СП»: — По утечкам в СМИ, якобы нет данных, свидетельствующих о немедленной готовности США и их союзников нанести повторный удар: французская и британская авиация вернулась в места постоянной дислокации, а эсминцы США, отстрелявшие свой запас крылатых ракет, скорее всего, направятся в пункт Рота ( Испания ). Будет ли повторный удар?

— Президент США Дональд Трамп сделал так много заявлений, что нанесет удар по Сирии, что не мог его не нанести. Но, с другой стороны, нарываться на войну с Россией было бы для американцев как-то странно. Отсюда и версия о «договорном матче».

Однако ничего невозможно сказать по поводу дальнейшего военного сценария — именно потому, что действия Запада совершенно иррациональны.

Американцы, я считаю, проигрывают игру в Сирии. Причем, они даже не знают, как теперь должна выглядеть их победа — а проигрывать им не хочется. Поэтому ждать, повторюсь, можно чего угодно.

«СП»: — Удар США и их союзников по Сирии как-то меняет реальный расклад сил в регионе?

— Разумеется, нет. Вообще ни на йоту. Западные силы просто выбросили на эту операцию огромное количество денег — буквально на ветер…

— Если проанализировать снимки из космоса разрушенного научно-исследовательского центра близ Дамаска, можно убедиться: никакие 76 ракет в него не попадали, — считает военный эксперт Виктор Литовкин . — Здание центра разрушено, но строения вокруг остались целыми. Это говорит о том, что точность попадания КР была высокой, но самих ракет было немного — по моей оценке, не больше 5-6.

При этом меня не удивляют заявления американцев, что отлично справились с задачей. А что еще они должны в такой ситуации говорить? Дональд Трамп ведь обещал, что по Сирии будут бить «новые, хорошие и „умные“» неуязвимые ракеты — вот США и держатся избранной линии.

На деле, конечно, никаких результатов американцы не добились: никто не убит, три человека ранены, а второстепенные аэродромы, которые союзники обстреливали, практически не пострадали.

Маловато для выпущенных 103 крылатых ракет — с учетом, что каждая стоит около $1,5 млн «СП»: — Так произошло, потому что российская группировка задействовала станции радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», «Борисоглебск-2» и «Рычаг-АВ», которые путем глушения сигнала от системы глобального позиционирования GPS нарушали управление КР в полете?

— Нет, я так не думаю. Исхожу из того, что генерал-полковник Сергей Рудской заявил: американцы тщательно обошли все зоны, за которые мы отвечали. Сработала, я считаю, сирийская система ПВО — она у Дамаска достаточно эффективная.

Кроме того, надо понимать: США провели в Сирии именно демонстративный удар. С военной точки зрения, если бы американцы хотели нанести максимальный ущерб, им сперва следовало подавить системы ПВО, и только потом наносить удары по объектам, которые эти системы прикрывают.

Но Вашингтон, как видим, предпочел действовать по-ковбойски, с наскока. Думаю, американцы просто не ожидали, что сирийская ПВО сработает настолько слажено. США просчитались — из-за чувства превосходства и высокомерия по отношения к сирийской армии. И в результате получили то, что получили.

«СП»: — Как теперь будет развиваться ситуация?

— Гарантировать, что США и их союзники снова не ударят — невозможно. Главная цель Вашингтона в Сирии — свалить правительство Башара Асада , и для этого американцы сейчас давят на Москву.

Западные лидеры фактически предъявили России ультиматум: прекратить помощь Дамаску или готовиться к дальнейшим неприятностям. Уже в воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала введение против РФ новых санкций «за поддержку сирийского режима».

Российскую резолюцию в Совете Безопасности ООН с призывом «остановить агрессию» предсказуемо принять не удалось. Со своей стороны, представители США, Великобритании и Франции в ультимативной форме потребовали, чтобы Дамаск и его союзники прекратили военные действия и открыли доступ для поставок в страну гуманитарной помощи.

По сути же, удары США по сирийским объектам — это удары в поддержку террористов ИГИЛ*. Из Восточной Гуты, напомню, выведено огромное число боевиков — сейчас они находятся в провинции Идлиб . Не исключено, что после перегруппировки мятежники возобновят атаки на сирийские правительственные войска, на сирийские города.

И я не удивлюсь, если США вновь нанесут удары по Сирии, когда террористам снова потребуется поддержка.

* «Исламское государство» ( ИГИЛ , ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

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