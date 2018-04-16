Смешно сравнивать военные силы РФ и США: один твит Трампа заставил отойти российские корабли

Соавтор журнала «Нью йоркер» (The New Yorker) Дэвид Сэмюэлс считает, что США создали вакуум в сфере безопасности, который быстро заполнили агрессивная Россия Иран . В то же время журналист признает, что попытки предыдущих администраций погасить горячие точки потерпели неудачу. С Дэвидом Семюельсом пообщался корреспондент Радио НВ.

«Новое время»: Как вы считаете, после заявления кандидата на пост госсекретаря США Майка Помпео о восстановлении политики сдерживания России, как эта политика сдерживания будет действовать?

Дэвид Сэмюэлс: Я считаю, что Соединенные Штаты подошли к точке изоляционизма [России]. Я думаю, это началось с президентством Барака Обамы , а президент Трамп ее продолжит в широком объеме, будет расширена стратегия, которую инициировал Обама. Я не вижу, чтобы США снова приобщались к чему-либо такому, чего наверняка ожидали американцы во время холодной войны и в период после холодной войны.

Я думаю, что политику мер [против России] нужно создать заново, поскольку войска США могут быть расположены в тех регионах, где они могут непосредственно столкнуться с российскими солдатами. И при этом я считаю, что роль России — реальная или даже преувеличенная — которую она сыграла в 2016-м году в американских выборах, вызвала впервые за долгое время реальное осознание среди широкого сегмента американского населения всего политического спектра (от левых до правых), что Россия действительно является угрозой для Соединенных Штатов. Что это глобальная угроза. И что необходимо определенное противодействие этому. И это настроение совершенно противоположный восстановлению политики примирения и избежания конфликта. Но как теперь это будет воплощено президентом Трампом — сказать сложно. Но это, безусловно, очень хороший момент для Украины и других стран, которые физически переживают российское военное вмешательство или любое другое вмешательство во внутренние дела, чтобы решить эти вопросы.

— Как вы оцениваете громкий твит Дональда Трампа о запуске ракет в направлении Сирии . Так совпало, что параллельно с эскалацией конфликта в Сирии активно протекают события в расследовании относительно его и о вмешательстве России в выборы. Это заявление Трампа — часть внутренней политики или внешней?

— Я не думаю, что Трамп может что-то сделать с расследованием против него. Я думаю, он немедленно реагирует на то, что считает угрозой или испытанием его силы и мощи Америки. И я считаю его реакция показала очень четко: один твит способен выслать 11 российских кораблей, значительная часть сирийской военной авиации передислоцируется в другую часть страны, а семья Асада покидает пределы Сирии. Это показывает, что сравнивать американскую и российскую военные силы — просто смешно. Соединенные Штаты Америки — единственная сверхмощная сила в мире. Их военные возможности намного опережают что угодно, что есть у России. Это дает возможность почувствовать, что Америка может одновременно воевать на многих фронтах. Ни один другой народ в мире не имеет военных средств, которые могли бы с этим сравниться.

А вот другой вопрос — заинтересованы ли американцы использовать все эти силы. И я думаю, что в течение уже долгого времени, начиная от Обамы, и включая Трампа и людей, которые его поддерживают, ответ: «нет». Для чего нам использовать что-лиюо из этого арсенала? Зачем Соединенным Штатам постоянно воевать на войнах? Какой национальный интерес Соединенных Штатов в вовлеченности в бесконечное количество конфликтов — будь то в Восточной Европе, или на Среднем Востоке. Я думаю, что среди американцев довольно широко распространенное отношение к таким военным операциям, особенно после двух провальных войн в Ираке Афганистане . Эти войны не служили американским интересам, и теперь людям сложно понять, как войны в Восточной Европе или в Сирии, или в Иране могут служить американским интересам. Поэтому, кажется, Россия проделала очень «удачную работу», «показав» американцам, почему участие в таких войнах или участие в военно-диломатическом давлении может быть в интересах Соединенных Штатов.

— Но в чем может проявляться такое давление? Высылкой 60 дипломатов, как после отравления Скрипаля? Достаточный ли это ответ и достаточное ли давление на Россию?

— Я не думаю, что именно это является давлением. Я думаю, есть две серьезные формы давления. Первая — финансовое давление, наложить санкции и ограничения на Асадов, олигархов и тех, кто напрямую связан с Путиным. В США, Великобритании и восточных странах лежат миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов, которые им принадлежат. И признак того, на сколько давление серьезное, — когда они пытаются вывести эти деньги. И второе направление давления — предоставление передовых систем вооружения, которые могут сбивать российские самолеты в воздухе. И мы видим, что уже начинается предоставление определенного вооружения сюда, на Украину. Но опять же, я не имею никакого представления, насколько большой аппетит в США или в Великобритании к шагам, которые могут быть расценены как провокационные; и насколько они могут действительно спровоцировать военный ответ России, что может привести к новым конфликтам с Россией в других местах.

Так или иначе, если Россия продолжит вмешиваться в американские выборы, убивать людей на британской территории, тяжело спрогнозировать, каким будет ответ на такие события. Следует учитывать, что американское общество ищет пути к отступлению. Не в том смысле, что Америка потерпела военный крах и отступает; а в том, что американская история состоит из постоянного участия в делах других стран, и это происходит циклически; и граждане считают, что надо вернуться на американское пространство и подумать о внутренних американских дела.х И такой сейчас момент в нашей истории, я не знаю, что о нем можно еще сказать. Я считаю, что это объединяет левых и правых. Думаю, что Америка сейчас имеет много внутренних проблем. Частично эти проблемы являются следствием технологической революции, которая длилась последние 15 лет, и которая задела все равны американской общественности. Также, я думаю, существует определенный идеологический раскол среди американского народа относительно того, чем являются Соединенные Штаты Америки, какими они должны быть. Какие идеалы, которые объединяют общество и есть ли такие идеалы вообще. Я считаю, это очень сложный момент в истории США. И в такой момент люди пытаются сосредоточиться на делах своей страны и решать собственные проблемы. Поэтому они становятся менее заинтересованы в делах остальных стран мира.

— Представляет ли такое равнодушие американцев к остальному миру опасность для всего мира?

— Да. История показывает, что когда Америка замыкается в себе, люди во всем мире страдают. И чтобы увидеть примеры, не надо покидать пределы вашей страны. Если вы поедете на Средний Восток, вы увидите, что это правда. И вы знаете, сейчас даже странам, которые традиционно были американскими союзниками, стало нелегко и они чувствуют себя незащищенными.