Портфель заказов «Рособоронэкспорта» составляет 45 млрд долларов

Около 30 процентов указанной суммы приходится на средства противовоздушной обороны и радиоэлектронные средства. Глава корпорации связал рост экспортных заказов с сирийским конфликтом.