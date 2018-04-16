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Портфель заказов «Рособоронэкспорта» составляет 45 млрд долларов
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Портфель заказов «Рособоронэкспорта» составляет 45 млрд долларов 

Говорит Москва 26 минут назад
Около 30 процентов указанной суммы приходится на средства противовоздушной обороны и радиоэлектронные средства. Глава корпорации связал рост экспортных заказов с сирийским конфликтом.
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