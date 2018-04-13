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Центробанк лишил лицензии «Конфидэнс Банк»
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Центробанк лишил лицензии «Конфидэнс Банк» 

Аргументы и Факты 13 апреля 2018
Фото: Аргументы и Факты
Банк России забрал лицензию на осуществление банковских операций у костромского «Конфидэнс Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
«Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что свидетельствовало о возникновении реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», — сказано в заявлении ЦБ.
Кроме того, «Конфидэнс Банк» проводил сомнительные транзитные операции, а также нарушил закон сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, не предоставляя сведений об операциях и идентификации выгодоприобретателей клиентов.
По состоянию на 1 апреля, кредитная организация занимала 271-е место в банковской системе РФ по величине активов.
Также лицензия была отозвана у московской небанковской кредитной организации «Лидер».
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