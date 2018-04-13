Центробанк лишил лицензии «Конфидэнс Банк»

«Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что свидетельствовало о возникновении реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», — сказано в заявлении ЦБ.

Кроме того, «Конфидэнс Банк» проводил сомнительные транзитные операции, а также нарушил закон сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, не предоставляя сведений об операциях и идентификации выгодоприобретателей клиентов.