Открыто движение нового железнодорожного парка отправления станции Находка Восточная ДВЖД

Новая железнодорожная инфраструктура предназначена для распределения грузопотока как на Третью очередь и действующий специализированный угольный комплекс АО «Восточный Порт», так и на другие портовые терминалы в бухте Врангеля

В своем выступлении Максим Соколов отметил значимость реализации данного проекта. «Сегодня мы открываем ключевое звено для дальнейшего развития нашего крупнейшего специализированного угольного порта Восточный. Развитие портовой инфраструктуры, реализация экспортного потенциала нашей транспортной системы позволят решить задачи, поставленные Президентом страны в Послании Федеральному Собранию. Увеличение пропускной способности угольного порта в полной мере отвечает решению этих задач. Это очень инновационный проект, и порт соответствует самым высоким экологическим стандартам при перевалке угля. Также это один из элементов по расширению провозных мощностей БАМа и Транссиба. Открытие нового парка позволит увеличить перевалку уже на действующем терминале и создаст необходимые возможности для работы Третьей очереди угольного терминала, доведя таким образом общую мощность до 40 млн тонн. Разумеется, проект решает вопросы социальной поддержки работающих на объекте, новый терминал позволит создать дополнительно 500 рабочих мест», — сказал он.

Министр выразил благодарность Администрации Приморского края за поддержку проекта и вручил ведомственные награды работникам, принимавшим участие в строительстве парка.

В результате строительства был расширен парк отправления порожних вагонов, количество путей возросло до 13, а пропускная способность увеличилась почти вдвое. К действующим 8 путям добавилось 5 новых общей вместимостью 355 вагонов и полезной длиной 5,2 тыс. метров. Внедрена система централизованной безопасности станции и пневматическая почта для ускорения обмена документами и оформления порожних вагонов.

Докладывая о готовности проекта, первый заместитель генерального директора ООО «Управляющая портовая компания» Ирина Ольховская отметила, что создание новых железнодорожных объектов позволит увеличить мощности станции Находка Восточная на 5 млн тонн и обеспечит ресурсами растущий грузооборот АО «Восточный Порт» и других портов бухты Врангеля.

«Объем экспорта на Дальний Восток по железной дороге растет. Для удовлетворения высокого спроса на перевозки важно обеспечить быстрое развитие железнодорожной инфраструктуры и специализированных портовых мощностей. Партнерство с ОАО «РЖД» имеет стратегическое значение для роста грузооборота и экспортного потенциала АО «Восточный Порт». Строительство Третьей очереди синхронизировано с масштабным проектом РЖД по развитию БАМа и Транссибирской магистрали», — сказала Ирина Ольховская.

Работы по созданию парка проведены с мая 2017 по апрель 2018 года. Активная фаза строительства началась с сентября 2017 года. При строительстве использовано 7,3 км железнодорожного полотна, около 350 тыс. тонн скального грунта, более 30 тыс. тонн щебня и 9 км контактной подвески электрифицированных путей, установлено более 20 км высоковольтных линий.

Также «Восточный Порт» ведет строительство второго парка необщего пользования «Новый» для приема груженых углем поездов, прибывающих в АО «Восточный Порт». Запуск парка в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2019 года.

В апреле 2018 года планируется завершить монтаж двух железнодорожных путепроводов, которые соединят Третью очередь «Восточного Порта» с путями необщего пользования парка приема груженых вагонов «Новый» и путями общего пользования парка отправления порожних вагонов станции Находка Восточная ДВЖД.

Крупнейший частный портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке — Третья очередь специализированного угольного комплекса — реализуется на принципах государственно-частного партнерства — техническая спецификация подготовлена ОАО «РЖД», финансирование строительства ведут ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» без привлечения средств государственного бюджета. Общий объем инвестиций портового холдинга составляет более 32 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей — вложения в строительство парка отправления порожних вагонов и парка приема груженых вагонов.