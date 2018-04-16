Дайджест научно-популярных мероприятий 16.04 — 22.04

Что красивого можно найти в научных исследованиях, как технологии меняли искусство, каких древних членистоногих можно найти в стенах домов, что знали о математике в древнем мире и как появились первые телескопы — все это в лучших лекциях и кинопоказах, которые собрал для вас Indicator.Ru в еженедельном дайджесте научно-популярных событий.

Астероидная безопасность

Падающие звезды и Челябинский метеорит

Зачем идти: узнать, сколько космического вещества падает на Землю каждый год, что наука знает о метеоритах, насколько они опасны и можно ли как-то защититься от потенциальной угрозы.

Кто рассказывает: аспирант кафедры небесной механики СПбГУ, популяризатор астрономии Мария Боруха.

Когда: 16 апреля с 19:30 до 21:00 Где: «Реставрация нравов» ( Санкт-Петербург , Васильевский остров, Биржевая линия, д.12).

Стоимость: 300 рублей, скидки для студентов и школьников (50%). Зарегистрироваться можно на сайте Timepad.

The story of Maths

Документальный фильм по истории математики

Зачем идти: посмотреть первые серии минисериала от BBC, узнать, как развивалась математика в древнем мире, послушать комментарии эксперта и задать ему вопросы.

Кто рассказывает: специалист по математическому моделированию, разработчик промышленного программного обеспечения Ян Науменко.

Когда: 17 апреля с 19:30 до 22:30 Где: Интеллектуальный кластер «Игры разума» (Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 19/21, лит. Б).

Стоимость: 400 рублей (500 при покупке на месте). Купить билеты и зарегистрироваться можно на сайте кластера.

Science Slam Art Красота научных исследований

Зачем идти: послушать, как ученые рассказывают о своих исследованиях в формате стендапа (у каждого из них будет по десять минут), и узнать много нового об искусстве в науке — science art.

Когда: 17 апреля с 20:00 до 22:30 Где: Центральный дом художника (Москва, ул. Крымский вал, д. 10).

Стоимость: 500 рублей, купить билет можно на сайте Timepad.

Соревнования по робототехнике

Дети и роботы

Зачем идти: увидеть, как дети своими руками создают настоящих роботов, поболеть за полюбившегося участника и узнать, кто победит.

Когда: 18 апреля с 17:00 до 18:00 Где: Культурный центр «Лидер» (Москва, Лермонтовский пр-т., д. 2, корп. 2).

Стоимость: бесплатно, зарегистрироваться можно через Timepad.

Трилобиты и малахиты

Драгоценности глазами химика и энтомолога

Зачем идти: узнать, куда делись крупнейшие месторождения малахита на Урале и как наука может сделать его более доступным, чем красивы трилобиты, как и когда они жили и как оказались в стенах домов.

Кто рассказывает: выпускник биологического факультета СПбГУ, руководитель кружка энтомологии Олег Валерский и выпускник химического факультета СПбГУ, член Научного совета Турнира естественных наук Антон Голышев

Когда: 18 апреля с 19:00 до 21:30 Где: Интеллектуальный кластер «Игры разума» (Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 19/21, лит. Б).

Стоимость: добровольное пожертвование (200-500 рублей), внести его можно на сайте кластера или на месте.

Первые шаги телескопа

Лекция Московского планетария

Зачем идти: узнать, когда появились первые телескопы, что удалось открыть с их помощью, почему Галилео Галилея обвиняли в мошенничестве и как ему удалось доказать вою правоту.

Когда: 18 апреля в 19:00 Где: Московский планетарий (Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1).

Стоимость: 200 рублей, подробности на сайте Планетария.

Как технические изобретения меняют искусство

Физики в помощь лирикам

Зачем идти: узнать, какое изобретение проложило дорогу импрессионизму, началом какого вида искусства в эпоху Возрождения стала камера обскура и какие еще изобретения и открытия повлияли на развитие искусства.

Кто рассказывает: автор проекта культурного центра «Пунктум», преподаватель Института истории культуры УНИК, кандидат культурологии Дарья Дмитриева

Когда: 19 апреля в 19:30 Где: Российская государственная библиотека для молодежи (Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 4, корп. 1).

Стоимость: бесплатно.

Строение Солнечной системы

Семейный лекторий Планетария

Зачем идти: узнать, как устроена Солнечная система, какую роль в ней играет Солнце, чем отличаются друг от друга планеты и что о них знают ученые.

Когда: 21 апреля в 12:30 Где: Московский планетарий (Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1)

Стоимость: 300 рублей, сопровождающий ребенка взрослый — бесплатно. Купить билеты можно на сайте Планетария.

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