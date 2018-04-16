БТИ взыскало с экс-руководителя Андрея Карпенко более 50 млн руб. ущерба

Более 50 млн руб. на основании решений двух судебных инстанций взыскал самарский филиал «Ростехинвентаризации» со своего бывшего руководителя Андрея Карпенко , пишет "Самарское обозрение"

Напомним, Карпенко приговорен год назад на три года колонии за хищение денег, выделенных на исполнение работ, которые на самом деле бесплатно делали сотрудники филиала.

Карпенко пришел в самарский филиал БТИ на должность руководителя в 2011 г., сменив на этом посту Ярослава Бахмурова. Ранее Карпенко возглавлял территориальный ФКЦ «Земля». В феврале 2014 г. чиновник внезапно покинул филиал, по официальной версии — по собственному желанию.

Спустя еще полтора года Карпенко был задержан полицией и отправлен под домашний арест в рамках расследования уголовного дела о крупной растрате. Вторым подозреваемым стал начальник отдела экономического развития и маркетинга самарского филиала БТИ и член аукционной комиссии ведомства Игорь Ивашевский.

В версии следствия, в 2011–2013 гг. чиновники БТИ готовили необходимую документацию, чтобы обеспечить победу в конкурсах аффилированных с Карпенко юрлиц — ООО «Прима-Трейд», ООО «Картстрон», ООО «Правовое агентство „Некс“, ООО „ТД „Альфа Групп“, ООО „Инвест-Партнер“.

Некоторые из этих фирм также участвовали в обналичивании выводимых через них денежных средств с дисконтом 5-6%. В обвинении Карпенко и Ивашевского фигурировала сумма ущерба 51,549 млн рублей.

В итоге деньги перечислялись за осуществление работ, которые выполнялись сотрудниками БТИ и входили в их должностные обязанности. В частности, речь шла о выполнении технической инвентаризации объектов капитального строительства, геодезических и кадастровых работ, топографо-геодезической съемки по доходным договорам, заключенным с Минобороны РФ

ЗАО „Газпромстройинжиниринг“, филиалом ОАО „МРСК Волги“ — „Самарские распределительные сети“. Среди работ, якобы выполненных по фиктивным договорам, в частности, была инвентаризация высоковольтных линий электропередачи в сельских районах. Работы для Минобороны были связаны с гостайной, сторонние юрлица, по закону, к их выполнению допускаться вообще не должны. Одним из следствий скандала в самарском БТИ стало лишение региона функционала региона-координатора и передача права решения важных организационных вопросов в Нижний Новгород.

После вступления приговора в законную силу БТИ занялось возмещением причиненного вреда. В декабре 2017 г. Промышленный райсуд Самары частично удовлетворил исковые требования ведомства к своим бывшим сотрудникам Карпенко и Ивашевскому. С осужденных чиновников солидарно взыскали 50,049 млн руб. причиненного материального вреда, а также 60 тыс. руб. судебной пошлины. Частично — потому что БТИ требовало возместить 51,549 млн руб. ущерба. Право на удовлетворение гражданского иска ведомство получило по приговору суда в отношении Карпенко и Ивашевского.

Решение суда обжаловали как истец, так и ответчики. Представители Карпенко и Ивашевского в своих жалобах указали, что сумма ущерба по делу не доказана, а в назначении судебной финансово-экономической экспертизы суд им отказал.

Как пишет издание, представитель АО „Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ“ при пересмотре дела в апелляционной инстанции областного суда от претензий отказался, назвав решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции вышестоящая инстанция не нашла. Однако суд учел сумму добровольного возмещения -1,5 млн руб., — внесенную фигурантами, и несколько снизил объем ущерба.

“Вопреки доводам жалоб, необходимость в проведении судебной финансово-экономической экспертизы для определения ущерба от преступления отсутствует, поскольку такой размер уже установлен приговором суда. Доводы апелляционных жалоб в своей совокупности противоречат материалам дела и представленным доказательствам, являются необоснованными, поскольку направлены на переоценку собранных по уголовному делу доказательств, и потому подлежат отклонению», — говорится в апелляционном определении Самарского областного суда.