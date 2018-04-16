Школьники столичного Юго-Запада приняли участие в конференции юных ученых 

Воспитанники образовательного комплекса «Воробьевы горы» представили свои доклады в ходе второй открытой конференции юных ученых, которая завершилась на днях в Федеральном исследовательском центре «Информатика и Управление» РАН.
Как сообщается на официальном сайте образовательного комплекса, мероприятие проходило при поддержке клуба «Математика — язык естествознания», и его участниками стали российские ученые, а также ученики школ, тяготеющие к научным знаниям и открытиям.
Учащиеся отделения «Ясенево» образовательного комплекса «Воробьевы горы» рассказывали об исследованиях, которые они провели самостоятельно. Так, третьеклассник Михаил выступил с докладом «Первым делом самолёты» (руководитель Людмила Липовая), а пятиклассница Полина рассказала про «Выращивание ахатинских улиток в условиях неволи» (руководитель Галина Кучерявенко). Восьмиклассники Ханна, Дмитрий и Павел представили работу под названием «Анализатор микроклимата», десятиклассник Даниял подготовил доклад «Умный счетчик» (руководитель Ольга Мещерякова), а десятиклассница Алиса рассказала про «Вес времени» (руководитель Елена Кузьмина).