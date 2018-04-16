Школьники столичного Юго-Запада приняли участие в конференции юных ученых

Воспитанники образовательного комплекса «Воробьевы горы» представили свои доклады в ходе второй открытой конференции юных ученых, которая завершилась на днях в Федеральном исследовательском центре «Информатика и Управление» РАН

Как сообщается на официальном сайте образовательного комплекса, мероприятие проходило при поддержке клуба «Математика — язык естествознания», и его участниками стали российские ученые, а также ученики школ, тяготеющие к научным знаниям и открытиям.