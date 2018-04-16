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Ксения Собчак провела митинг против мусорных свалок
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Ксения Собчак провела митинг против мусорных свалок 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
В эти выходные телеведущая и политический деятель Ксения Собчак приехала в Волоколамск, чтобы обратиться к местным жителям с призывом объединиться в борьбе против свалок.
"Люди задыхаются не только в Волоколамске, но и в Серпуховском районе, в городе Клине, Дмитрове, Балашихе, Красноармейске и Сергиеве Посаде!" — отметила Ксения. Она попросила неравнодушных людей объединиться в борьбе за чистый воздух. Собчак отметила, что воздух для всех людей общий.
Если в один день наблюдается загрязнение атмосфере в одном районе, то скоро ужасный запах придет и в центр Москвы. «Не будьте равнодушными к проблемам экологии. Они касаются абсолютно всех!» — подчеркнула телеведущая.
Читатели отметили, что многие представители власти выступали перед возмущенными людьми на митинге, говорили о важности решения проблемы, но дальше разговоров и информационной шумихи в СМИ дело не двинулось.
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