Онлайн-репортаж: в Екатеринбурге судят участников бойни в Цыганском посёлке

В областном суде продолжились слушания по делу о бойне в Цыганском поселке. 19 человек обвиняются в участии в массовых беспорядках, а цыган Дмитрий Пестриков — в организации этих беспорядков. Сегодня должны допросить пострадавших казаков. Мы следим за заседанием в режиме онлайн.

16 апр. 10:40 Всех пустили в зал заседаний, судья пока не подошел. Из потерпевших присутствуют трое казаков Дутовых, Олега Шишова нет. Напомним, он переехал в другой город, опасаясь за безопасность себя и своей семьи.

16 апр. 09:36 На первом заседании никто из подсудимых вины не признал. Второе заседание перенесли из-за отсутствия адвоката у одного из обвиняемых. Ожидается, что сегодня суд будет допрашивать пострадавших казаков — семью Дутовых.

16 апр. 09:33 Перестрелка на улице Депутатской в Цыганском поселке произошла в сентябре 2016 года. В ней пострадали 8 человек, двое скончались. Поводом для разборок стал конфликт между казаком Олегом Шишовым и женихом дочери его друга — Дмитрием Пестриковым. Во время совместного ужина Шишов оскорбил Пестрикова, тот решил отомстить и на следующий день приехал к дому Шишова на разборки.