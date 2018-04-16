Волонтёры ПСО «Барс» в минувшее воскресенье, 15 апреля, в рамках реализации проекта «Безопасное детство», провели в Орле контрольную закупку.
В торговом павильоне на улице Раздольной 45а несовершеннолетним волонтёрам отряда была продана банка пива «Балтика». Продавец не спросила документов подтверждающих возраст покупателей, сообщили в ПСО «Барс».
По итогам проверочного мероприятия факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетним был зафиксирован в отделе полиции №3 Северного района областного центра. На место прибыли сотрудники полиции и составили материал по данному факту.
Сообщение В павильоне на Раздольной продавали пиво школьникам появились сначала на РИА 57.