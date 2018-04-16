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В павильоне на Раздольной продавали пиво школьникам
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В павильоне на Раздольной продавали пиво школьникам 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Волонтёры ПСО «Барс» в минувшее воскресенье, 15 апреля, в рамках реализации проекта «Безопасное детство», провели в Орле контрольную закупку.
В торговом павильоне на улице Раздольной 45а несовершеннолетним волонтёрам отряда была продана банка пива «Балтика». Продавец не спросила документов подтверждающих возраст покупателей, сообщили в ПСО «Барс».
По итогам проверочного мероприятия факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетним был зафиксирован в отделе полиции №3 Северного района областного центра. На место прибыли сотрудники полиции и составили материал по данному факту.
Сообщение В павильоне на Раздольной продавали пиво школьникам появились сначала на РИА 57.
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