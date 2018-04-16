Минздрав предложил ввести штрафы за пропаганду отказа от лечения ВИЧ

Министерство здравоохранения России разработало законопроект о запрете пропаганды отказа от лечения ВИЧ-инфекции. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, восприятие молодыми людьми информации, содержащей призывы к отказу от мер профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, может привести к ложному пониманию, что вируса иммунодефицита человека не существует.

При этом современные средства коммуникации, включая социальные сети, позволяют заинтересованным лицам вести пропаганду ВИЧ-диссидентства.

Как отмечается, за призыв к отказу от медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции предусмотрен штраф в размере 2–3 тысяч рублей для физических лиц, 5–10 тысяч рублей для должностных лиц и 20–50 тысяч рублей для юридических лиц.