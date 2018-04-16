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Минздрав предложил ввести штрафы за пропаганду отказа от лечения ВИЧ
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Минздрав предложил ввести штрафы за пропаганду отказа от лечения ВИЧ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Shatterstock
Министерство здравоохранения России разработало законопроект о запрете пропаганды отказа от лечения ВИЧ-инфекции. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, восприятие молодыми людьми информации, содержащей призывы к отказу от мер профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, может привести к ложному пониманию, что вируса иммунодефицита человека не существует.
При этом современные средства коммуникации, включая социальные сети, позволяют заинтересованным лицам вести пропаганду ВИЧ-диссидентства.
Как отмечается, за призыв к отказу от медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции предусмотрен штраф в размере 2–3 тысяч рублей для физических лиц, 5–10 тысяч рублей для должностных лиц и 20–50 тысяч рублей для юридических лиц.
Ранее СМИ сообщили, что в России в 2017 году число зараженных ВИЧ достигло максимума за 10 лет.
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