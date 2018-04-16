Жительница Самарской области будет отрабатывать в Москве долг перед сыном в 360 тысяч рублей

Самарской области судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении нерадивой матери из города Отрадный . Она не платила своему несовершеннолетнему ребенку алименты. Сумма долга составила более 360 тысяч рублей.

Горожанка нигде не работала и постоянно скрывалась от служителей закона. Соседи женщины рассказали, что та уехала в Москву , но точное местонахождение не сообщила.

— Опекун мальчика сообщил приставам, что должница приехала в гости к родителям и находится в Отрадном . Работники ведомства нашли женщину и доставили ее в отделение, — рассказали в УФССП России по Самарской области.

Приставы выяснили, что фактически гражданка проживает в Москве. Ее приговорили к 20 часам обязательных работ по месту жительства. Теперь женщина будет убирать столичные улицы. В случае уклонения от наказания жительница Самарской области может быть арестована на срок до 15 суток.