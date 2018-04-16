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Жительница Самарской области будет отрабатывать в Москве долг перед сыном в 360 тысяч рублей
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Жительница Самарской области будет отрабатывать в Москве долг перед сыном в 360 тысяч рублей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении нерадивой матери из города Отрадный. Она не платила своему несовершеннолетнему ребенку алименты. Сумма долга составила более 360 тысяч рублей.
Горожанка нигде не работала и постоянно скрывалась от служителей закона. Соседи женщины рассказали, что та уехала в Москву, но точное местонахождение не сообщила.
— Опекун мальчика сообщил приставам, что должница приехала в гости к родителям и находится в Отрадном. Работники ведомства нашли женщину и доставили ее в отделение, — рассказали в УФССП России по Самарской области.
Приставы выяснили, что фактически гражданка проживает в Москве. Ее приговорили к 20 часам обязательных работ по месту жительства. Теперь женщина будет убирать столичные улицы. В случае уклонения от наказания жительница Самарской области может быть арестована на срок до 15 суток.
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