Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры обсудили в Югре

10 апреля в рамках Югорского промышленного форума-2018 АНО «Центр развития жкк и энергосбережения Югры » и Проектный центр энергоэффективности и строительства общероссийской общественной организации «Деловая Россия» провели региональную конференцию, посвящённую развитию энергетической и коммунальной инфраструктуры на территории округа при поддержке Департамента жкк и энергетики ХМАО-Югры.

Свыше 50 представителей энергетической отрасли вместе с федеральными экспертами и главами муниципалитетов обсуждали повышение инвестиционной привлекательности региона, инструменты модернизации энергетической инфраструктуры на основе концессионных соглашений и энергосервиса.

Открыл конференцию заместитель губернатора Дмитрий Шаповал , отметивший пользу регулярного обмена опытом регионов и востребованность форума, в том числе как дискуссионной площадки.

Сомодератор конференции, председатель Комитета энергетики Деловой России Дмитрий Липявко убеждён в особой значимости интеграции потенциалов субъектов РФ : «Мы заинтересованы в объединении экспертных и исполнительных ресурсов для комплексного решения задач в части реализации ключевых инфраструктурных энергоэффективных проектов. Нам нужно общаться между собой, чтобы в ходе такого общения появились новые идеи и возможности для реализации того потенциала, который заложен в нашем текущем бизнесе».

Представители проектного центра энергоэффективности и строительства общероссийской общественной организации «Деловая Россия» подняли актуальные вопросы о перспективах реализации проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП) в социальной сфере и привлечения инвестиций среднего бизнеса. Такие проекты позволяют обновлять и развивать социальную инфраструктуру без давления на бюджеты всех уровней, служат стимулированию создания высокорентабельного малого и среднего бизнеса.

Участники конференции обсудили принципы и условия концессионной деятельности в регионе, развитие энергосервиса, а также ключевые задачи на 2018-2020 годы в части реализации проектов повышения энергоэффективности в Югре.

Актуальные вопросы о механизмах поддержки реализации концессионных соглашений в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения в автономном округе осветила заместитель исполнительного директора Центра развития жкк и энергосбережения Югры Анна Дубовая: «На сегодня в регионе действует 26 концессионных соглашения в 10 муниципальных образованиях. Приоритетом автономного округа является заключение концессионных соглашений в коммунальном комплексе именно в тех муниципальных образованиях, где ресурсоснабжающие организации осуществляют неэффективное управление, ежегодно формируют значительную задолженность за топливно-энергетические ресурсы. Поэтому одной из ключевых задач нашей конференции являются презентации концессионных предложений в муниципальных образованиях Югры и взаимодействие с потенциальными инвесторами».

Пыть-Ях, В свою очередь, муниципальные образования — Когалым Югорск , Сургутский и Октябрьский районы поделились опытом реализации концессионных соглашений на территории своих регионов. Опыт этих соглашений наглядно продемонстрировал, какие мероприятия были запланированы и уже выполнены для модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в муниципалитетах. Были обозначены перспективы дальнейших партнёрских отношений и положительный опыт их реализации.

Деловая программа собрала на своей площадке множество спикеров, которые делились опытом и лучшими практиками для дальнейшего тиражирования. Многие проекты направлены повышение энергетической эффективности. ООО «Квантум Электрик Директ» представило водосберегающие аэраторы и энергоэффективные конфорки. Оборудование пройдёт опытные испытания в Югре и в случае подтверждения эффективности сможет применяться на территории всего автономного округа.

Важная роль на конференции была отведена энергосервису. Первый заместитель исполнительного директора Центра развития жкк и энергосбережения Югры Илья Ким выступил с докладом на тему «Энергосервис как инструмент финансирования мероприятий, направленный на повышение энергоэффективности в бюджетной сфере».

«Сегодня уже не возникает вопрос о целесообразности заключения энергосервисных контрактов, они являются одним из основных механизмов повышения энергоэффективности. Использовать все механизмы и инструменты для того, чтобы эффективно расходовать имеющиеся ресурсы — это разумная и рациональная позиция. Югра — северный регион, девять месяцев у нас официально идёт отопительный сезон, поэтому основной потенциал возможной экономии мы видим именно в тепловой энергии. Индивидуальные тепловые пункты — это тот инструмент, который позволит снизить потребление ресурсов в среднем на 20-40%, как в бюджетных организациях, так и в многоквартирных домах», — отметил Илья Ким.

На протяжении работы форума были организованы специализированные выставочные экспозиции, представлено уникальное оборудование, услуги и достижения компаний.

Исполнительный директор Центра развития жкк и энергосбережения Югры Эдуард Кинцле отметил, что округ нацелен на модернизацию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и энергетики, на развитие энергосервиса: «Основные инструменты для привлечения инвестиций — концессионные соглашения и энергосервис, это то, над чем сегодня активно работает Центр, реализуя концепцию „Югра-бережливый регион“. Такие решения могут существенно повлиять на улучшение инвестиционного климата и повышение энергоэффективности.

Эдуард Кинцле совместно с директором по взаимодействию с органами государственной власти ООО „БерезкаГаз Компани“ Мариной Ким представили губернатору Наталье Комаровой и заместителю Министра промышленности и торговли РФ Алексею Беспрозванных на объединённом выставочном стенде Депжкк и энергетики Югры, Центра развития жкк и энергосбережения Югры, Проектного центра энергоэффективности и строительства „Деловая Россия“, ООО „Перспектива“, ООО „БерезкаГаз Компани“, ГК „МКС“, ООО „Лаборатория Новых технологий“ и ООО „ОКТАФОРМ“, ООО „Группа Полимертепло“, ООО „Терматроник“, ООО „Квантум Электрик Директ“ и „ЭНТРОРОС“ энергоэффективные материалы и оборудование, а также результаты деятельности округа в области энергосбережения.

Центром была проведена социальная компания в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, который пройдёт в Югре в этом году уже в третий раз. Гостям и участникам площадки раздавали памятную сувенирную продукцию и рассказывали о том, как беречь энергоресурсы. Стартующая весной социальная кампания будет продолжаться в Югре до поздней осени. Её мероприятия проходят в детских садах, школах, средних и высших учебных заведениях, в городских общественных местах, на предприятиях ТЭК. В 2017 году в мероприятиях было задействовано 308 образовательных учреждений начального, среднего и профессионального звена, 100 предприятий и более 30 тысяч человек. Югра вошла в первую пятёрку субъектов РФ по подписанию на официальном сайте фестиваля деклараций о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России.