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Мальчик бесследно исчез в Петрозаводске (фото)
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Мальчик бесследно исчез в Петрозаводске (фото) 

Карельские вести 50 минут назад
Фото: Петрозаводск говорит
Ребенок ушел на прогулку и не вернулся домой.
Полицией Петрозаводска разыскивается Моисеев Никита Владиславович, 2006 года рождения. 15 апреля около 11 часов он ушел на прогулку из дома на улице Машезерской и не вернулся.
Приметы: на вид 12 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.
Был одет: бейсболка черного цвета, черная куртка-парка удлиненная с капюшоном, жилетка черного цвета с надписью «Теле 2» на груди, серо-зеленые джинсы, удлиненные серые кроссовки.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчика или видел его, сообщить по телефонам: 8 (8142) 73-92-40, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного 102).
По материалам: ptzgovorit.ru
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