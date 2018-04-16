Мальчик бесследно исчез в Петрозаводске (фото)

Ребенок ушел на прогулку и не вернулся домой.

Полицией Петрозаводска разыскивается Моисеев Никита Владиславович , 2006 года рождения. 15 апреля около 11 часов он ушел на прогулку из дома на улице Машезерской и не вернулся.

Приметы: на вид 12 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Был одет: бейсболка черного цвета, черная куртка-парка удлиненная с капюшоном, жилетка черного цвета с надписью «Теле 2» на груди, серо-зеленые джинсы, удлиненные серые кроссовки.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчика или видел его, сообщить по телефонам: 8 (8142) 73-92-40, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного 102).