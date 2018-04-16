Генерал-майор армии США в отставке рассказал об американской армии будущего

Как считает Скейлс, скорость и информированность — залог успеха американской армии будущего.

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