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Генерал-майор армии США в отставке рассказал об американской армии будущего
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Генерал-майор армии США в отставке рассказал об американской армии будущего 

Свободная пресса 35 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Отставной американский генерал-майор Роберт Скейлс поделился своим видением будущей американской армии.
По мнению генерал-майора в отставке, будущие вооруженные силы США — это мобильные подразделения с мощной воздушной огневой поддержкой. Они будут мгновенно передвигаться с объекта на объект, пользуясь информацией военного интернета и датчиков беспилотных машин, пишет «ФАН».
Как считает Скейлс, скорость и информированность — залог успеха американской армии будущего.
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