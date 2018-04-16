Ещё
Книги французских писателей об Оренбурге представят в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп планировал атаковать российские объекты
Трамп планировал атаковать российские объекты

Книги французских писателей об Оренбурге представят в Москве 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Через неделю в День книги в Москве представят две книжные новинки — мемуары-воспоминания об Оренбургской области французского писателя, лауреата Гонкуровской премии, экс-министра культуры Франции Мориса Дрюона.
Как известно, у писателя есть российские истоки: в Оренбурге родился его отец. Сам Морис Дрюон в наших краях побывал 15 лет назад по приглашению Оренбургского благотворительного фонда «Евразия».
В эту пятницу все поклонники творчества «русских французов» соберутся в столице в крупнейшем книжном магазине страны — ТД «Библио-Глобус». Вышедшие новинки представит Оренбургское книжное издательство им. Г. П. Донковцева.
Первая книга — «Морис Дрюон и Жозеф Кессель: Российские корни» — биография Кесселя и все воспоминания писателя об Оренбурге, включая знакомство с Виктором Черномырдиным. Ранее статья Дрюона о возвращении в Оренбург была опубликована в популярной французской газете «Фигаро». В ней Дрюон вспоминает о поездке и делится мыслями о России, о Владимире Путине, о взаимоотношениях России и Европы.
Вторая книга — первый за 90 лет перевод на русский язык повести Жозефа Кесселя «Сибирские ночи» — представит оренбургская переводчица Елена Багно. В Оренбурге новинка была издана в Оренбурге тиражом 500 экземпляров.
Также известно, что на презентации будет присутствовать Посол России в Ватикане Александр Авдеев, корреспондент «Комсомольской Правды» Александр Гамов, фотолетописец всех встреч с Дрюоном Александр Стручков и помощник Виктора Черномырдина Евгений Белоглазов.
В этот же день Почта России выпустит в обращение один миллион маркированных конвертов, посвященных 100-летию Мориса Дрюона.
ProOren: последние новости
В Оренбуржье могут появиться три мусороперерабатывающих завода Оренбуржцы принимают участие в III региональном форуме в Таджикистане На мосту через реку Илек организовали лодочную переправу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал атаковать российские объекты453
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа128
Глава Франции выдвинул обвинение России753
США потратят $65 млн на «освобождение» Донбасса45
Эксперты обрадовали россиян222
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
01:05
Эксперты обрадовали россиян
Рынки Экономика
04:09
Трамп планировал атаковать российские объекты
В мире Армия
04:21
Кончита Вурст шокировала своей болезнью
Шоу-бизнес
03:21
Глава Франции выдвинул обвинение России
В мире Армия
01:35
За Асада: понедельник начинается с санкций
В мире Статьи
00:35
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа
В мире Политика
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение