Книги французских писателей об Оренбурге представят в Москве

Как известно, у писателя есть российские истоки: в Оренбурге родился его отец. Сам Морис Дрюон в наших краях побывал 15 лет назад по приглашению Оренбургского благотворительного фонда «Евразия».

В эту пятницу все поклонники творчества «русских французов» соберутся в столице в крупнейшем книжном магазине страны — ТД «Библио-Глобус». Вышедшие новинки представит Оренбургское книжное издательство им. Г. П. Донковцева.

Первая книга — «Морис Дрюон и Жозеф Кессель: Российские корни» — биография Кесселя и все воспоминания писателя об Оренбурге, включая знакомство с Виктором Черномырдиным . Ранее статья Дрюона о возвращении в Оренбург была опубликована в популярной французской газете «Фигаро» . В ней Дрюон вспоминает о поездке и делится мыслями о России , о Владимире Путине , о взаимоотношениях России и Европы.

Вторая книга — первый за 90 лет перевод на русский язык повести Жозефа Кесселя «Сибирские ночи» — представит оренбургская переводчица Елена Багно. В Оренбурге новинка была издана в Оренбурге тиражом 500 экземпляров.

Также известно, что на презентации будет присутствовать Посол России в Ватикане Александр Авдеев , корреспондент « Комсомольской Правды » Александр Гамов, фотолетописец всех встреч с Дрюоном Александр Стручков и помощник Виктора Черномырдина Евгений Белоглазов.