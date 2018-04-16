Книги французских писателей об Оренбурге представят в Москве 

Через неделю в День книги в Москве представят две книжные новинки — мемуары-воспоминания об Оренбургской области французского писателя, лауреата Гонкуровской премии, экс-министра культуры Франции Мориса Дрюона.
Как известно, у писателя есть российские истоки: в Оренбурге родился его отец. Сам Морис Дрюон в наших краях побывал 15 лет назад по приглашению Оренбургского благотворительного фонда «Евразия».
В эту пятницу все поклонники творчества «русских французов» соберутся в столице в крупнейшем книжном магазине страны — ТД «Библио-Глобус». Вышедшие новинки представит Оренбургское книжное издательство им. Г. П. Донковцева.
Первая книга — «Морис Дрюон и Жозеф Кессель: Российские корни» — биография Кесселя и все воспоминания писателя об Оренбурге, включая знакомство с Виктором Черномырдиным. Ранее статья Дрюона о возвращении в Оренбург была опубликована в популярной французской газете «Фигаро». В ней Дрюон вспоминает о поездке и делится мыслями о России, о Владимире Путине, о взаимоотношениях России и Европы.
Вторая книга — первый за 90 лет перевод на русский язык повести Жозефа Кесселя «Сибирские ночи» — представит оренбургская переводчица Елена Багно. В Оренбурге новинка была издана в Оренбурге тиражом 500 экземпляров.
Также известно, что на презентации будет присутствовать Посол России в Ватикане Александр Авдеев, корреспондент «Комсомольской Правды» Александр Гамов, фотолетописец всех встреч с Дрюоном Александр Стручков и помощник Виктора Черномырдина Евгений Белоглазов.
В этот же день Почта России выпустит в обращение один миллион маркированных конвертов, посвященных 100-летию Мориса Дрюона.